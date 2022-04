HBO Max: Jaki film na weekend? 30 stycznia - 1 maja 2022

Jakie najciekawsze nowe seriale i filmy pojawiły się w tym tygodniu w HBO Max? Chętnie doradzimy jakie najlepsze nowości obejrzeć w majówkę.

Drugi sezon serialu Stworzona do miłości to konieczna pozycja w naszym zestawieniu. Jesteśmy przecież portalem o technologii. Tu mamy opowieść o Hazel Green, której mąż - Byron Gogol będący prezesem spółki specjalizującej się w nowych technologiach wyznał coś zaskakującego. Oświadczył on bowiem, że wszczepił do ich mózgów chipy. Historia na podstawie książki autorstwa Alissy Nutting.

A może wolicie klimaty policyjne? Miasto jest nasze to miniserial HBO stworzony i wyprodukowany przez George’a Pelecanosa i Davida Simona; produkcja powstała na postawie książki Justina Fentona, reportera Baltimore Sun i pokazuje wzloty oraz upadki jednostki specjalnej Departamentu Policji Baltimore.

Wolicie filmy? Polecamy film Godzina cienia. W 1942 roku chrześcijański pisarz Jochen Klepper mieszkał ze swoimi będącymi Żydówkami żoną i pasierbicą w Berlinie. Kiedy wywózka kobiet do obozu była bliska, mężczyzna stanął przed decyzją: kariera lub małżeństwo.

Ostatnia pozycja to France. O czym opowiada ten film? Gwiazda dziennikarstwa ma pełne ręce roboty jako prowadząca talk-show, reporterka wojenna, matka i żona. Po wypadku samochodowym, w którym rani kierowcę skutera, jej uporządkowany świat wymyka się spod kontroli. Produkcja pojawiła się w HBO Max 28 kwietnia.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: hbo, wł