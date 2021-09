Piekło zamarzło! Nintendo naprawiło największą wadę Switcha

Najnowsza aktualizacja Nintendo Switch w końcu wprowadza długo wyczekiwaną funkcję, dzięki której możesz kupić nowe słuchawki.

Nintendo wydało aktualizację 13.0.0 do konsol z rodziny Switch. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie obsługi bezprzewodowych urządzeń audio Bluetooth. Tak, jeśli do tej pory nie mieliście Nintendo Switch, to mogliście nie wiedzieć, że przez 4 lata od premiery urządzenie nie parowało się np. ze słuchawkami lub głośnikami Bluetooth. Każdy, kto chciał bezprzewodowo przesyłać dźwięk, musiał wyposażyć się w dodatkowy adapter. Było to o tyle dziwne, że sama konsola jest przecież wyposażona w moduł Bluetooth, jedynie nie obsługiwała urządzeń audio.

Nintendo Switch obsługuje słuchawki Bluetooth

Ale z tym już koniec. Nintendo Switch zyskało nową funkcję, dzięki której można wyrzucić dodatkowe adaptery lub kupić nowe, bezprzewodowe słuchawki. Niestety, obsługa audio przez Bluetooth wiąże się z pewnymi ograniczeniami.

Nie są obsługiwane mikrofony Bluetooth.

W trakcie korzystania z Bluetooth audio można podłączyć tylko dwa bezprzewodowe kontrolery.

Z Bluetooth audio nie da się korzystać w trakcie lokalnej łączności bezprzewodowej między dwiema konsolami.

W zależności od urządzenia audio mogą pojawić się niewielkie opóźnienia w dźwięku.

Oprócz tego aktualizacja Nintendo Switch 13.0.0 wprowadza też możliwość aktualizowania stacji dokującej poprzez złącze LAN, a także pobierania gier czy łatek także w trybie uśpienia, pod warunkiem przewodowego połączenia internetowego. Poza tym użytkownicy konsoli mogą sprawdzić, czy w danym momencie korzystają z WiFi w paśmie 2,4 czy 5 GHz.

