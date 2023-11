G-SHOCK ma zegarki dla fanów League of Legends. Z ceną zaszalał

Firma Casio w tym roku świętuje 40-lecie kultowej marki G-SHOCK i z tej okazji wprowadza na rynek unikatowe serie zegarków w specjalnych wariantach. Najnowsze dwa modele to coś dla fanów League of Legends.

Marka G-SHOCK powstała w 1983 r., w bieżącym roku przypada więc jej 40-lecie. Producent uczcił to wieloma niebanalnymi projektami łączącymi znane już modele z nową stylistyką. Tak też jest w przypadku dwóch G-SHOCK-ów dla graczy.

W Polsce można już kupić modele zegarków inspirowanych fenomenem gry League of Legends. Zegarki G-SHOCK GM-B2100LL oraz GA-110LL, zbudowane na bazie modeli GM-B2100 OCTAGON oraz GA-110 mogą zainteresować miłośników gry.

League of Legends to ikona gier sieciowych, uruchomiona w Stanach Zjednoczonych w październiku 2009 roku. W szczycie popularności tytuł przyciągał ponad 100 milionów aktywnych graczy miesięcznie. Obecnie LoL stanowi arenę rywalizacji dla drużyn w międzynarodowych turniejach e-sportowych. League of Legends wpływa też na subkulturę modową, co dostrzegła marka G-SHOCK.

G-SHOCK x LoL w dwóch wersjach

Zegarek GM-B2100LL z kopertą stali nierdzewnej nawiązuje stylistycznie do kluczowych cech League of Legends. Elementy takie jak niebieskie akcenty na wyświetlaczu oraz wskazówce minutowej są wyraźnym hołdem dla kolorystyki skrzyń Hextech.

Ten model ma bezel oraz bransoletę wykończoną powłoką IP w kolorze złotym, na którą potem nałożona została powłoka czarna. Ta warstwa następnie została częściowo usunięta, by nadać zegarkowi postarzały wygląd. Dodatkowo na bransolecie został wygrawerowany herb miasta Piltover z uniwersum LoL.

Natomiast model GA-110LL wyróżnia się designem nawiązującym do postaci Jinx znanej z gry. Kolorystyka zegarka oraz detale, takie jak pasek czy wskaźnik na godzinie 9, z nawiązaniem do wyrzutni SuperMegaRakiet Śmierci używanych przez Jinx, odzwierciedlają charakter tej postaci.

Oba zegarki z limitowanej edycji ozdabia logo League of Legends. Zegarki G-SHOCK w wersji LoL wciąż są wierne założeniom marki – modele są niezwykle wytrzymałe i odporne na wstrząsy i wodę.

Niestety, o ile model G-SHOCK GA-110LL z budżetowej serii GA-110 kosztuje relatywnie niewiele, bo 999 zł, to już oktagonalny GM-B2100LL z metalowej linii GM-B2100 u autoryzowanych dystrybutorów oznacza wydatek 5200 zł. Standardowe wersje G-SHOCK-ów z tej serii kosztują od 2200 zł.

