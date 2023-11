Nintendo tworzy film aktorski Zelda. Częściowo sfinansuje go Sony

Nintendo oficjalnie potwierdziło, że pracuje nad filmem aktorskim w uniwersum Zelda. Co ciekawe, częściowo sfinansuje go Sony.

Plotki na temat aktorskiego filmu Zelda krążyły i krążyły, aż w końcu otrzymaliśmy oficjalnie potwierdzenie. Nintendo przyznało, że trwają nad nim prace. Jednak najciekawsze jest w tym to, że dzieło zostanie częściowo sfinansowane przez jednego z rywali Nintendo, a przynajmniej na rynku konsol. Mowa o Sony.

Film Zelda

Nintendo potwierdziło prace nad filmem w uniwersum Zelda krótko po ogłoszeniu wyników finansowych za drugi kwartał 2023 roku. Produkcją zajmą się Shigeru Miyamoto oraz Avi Arad, który jest były szefem Marvel Studios, a aktualnie należy do zarządu Arad Productions. Jego firma pracowała przy takich filmach jak: Spider-Man Homecoming, Uncharted czy Ghost in the Shell.

Reżyserem filmu będzie Wes Ball, który w swoim portfolio ma między innymi filmy z serii Więzień Labiryntu, będące adaptacją znanej książki sci-fi. Wkrótce do kin trafi też Królestwo Planety Małp, również w reżyserii Wesa Balla.

Nintendo poniesie nieco ponad 50 proc. kosztów produkcji filmu. Pozostałą kwotę weźmie na siebie Sony Pictures Entertainment. To może być zaskakujące, bo w końcu są to rywale na rynku konsol, ale z drugiej strony Sony to też ogromne studio filmowe, więc wybór aż tak nie szokuje.

