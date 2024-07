Słynna filmowa seria z zaskakującym powrotem. Totalne zaskoczenie

Filmowe uniwersum Marvela w końcu uchylio przed nami rąbka tajemnicy na temat swoich nadchodzących projektów. Borykający się z problemami gigant ratuje się taktyką sprawdzonych rozwiązań.

Podczas kończącego się dziś w San Diego Comic-Conu jednym z najważniejszych jeśli nie najważniejszym wydarzeniem była aktualizacja informacji na temat nadchodzących produkcji wchodzących w skład filmowego uniwersum Marvela. Ekipa na czele z Kevinem Feigie’m zdecydowanie skutecznie kupiła widownię i na nowo rozgrzała zainteresowanie swoimi projektami. Najważniejszą informacją w ramach tego panelu były wielkie powroty związane z finałem 5. i 6. fazy filmowej sagi o superbohaterach.

Zaskakujące powroty

Na scenie w San Diego pojawiło się sporo informacji. Dotyczyło one takich produkcji jak nowa część Kapitana Ameryki z podtytułem “Nowy wspaniały świat”, Thunderbolts czy Fantastycznej Czwórki. Jednak największą niespodzianką były informacje na temat filmów Avengers z numerami 5 i 6, znanych teraz jako “Avengers: Doomsday” i “Avengers: Secret Wars”.

Pierwsza z nich, to nowi-starzy reżyserzy, którymi są bracia Russo. Obaj panowie, którzy mają na swoim koncie produkcje z tej serii z numerami 3 i 4 mają odpowiadać także za kolejne filmy sagi. Do tego duetu dołącza jednak jeszcze jedna, bardzo lubiana, choć trochę już niewidziana twarz. W głównego przeciwnika drużyny superbohaterów w tych fazach, Doktora Dooma, wcieli się bowiem Robert Downey Jr. O tym powrocie pojawiały się co prawda ostatnio niejasne plotki, ale dziś dostaliśmy oficjalne, choć wciąż wciąż trochę niespodziewane potwierdzenie.

Wiadomość ta wywołała tyleż radości co konsternacji. Wszak aktor do tej pory był twarzą ikonicznej postaci Iron Mana, który w zasadzie dźwigał na swoich barkach początki filmowego uniwersum Marvela. Jego los miał finał w filmie Avengers: Infinity War, po którym nie spodziewano się już powrotu gwiazdy. Nie wyjaśniono na razie jednak czy obaj bohaterowie grani przez Roberta Downey Jr. będą jakoś ze sobą połączeni, choć jest taka możliwość. Można się jednak spodziewać, że Doktor Doom będzie powiązany z innym filmem uniwersum, czyli Fantastyczną Czwórką.

