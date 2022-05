Trailer Thor: Love and Thunder i przerażający Christian Bale jako Gorr

Film Thor: Love and Thunder (Thor: Miłość i Grom) doczekał się nowego, świeżutkiego trailera. Na nim w końcu możemy zobaczyć Christiana Bale'a w roli Gorra Rzeźnika Bogów.

Thor: Love and Thunder, czy też po polsku Thor: Miłość i Gromy, to kolejny film Marvela, który trafi na duże ekrany. W Polsce obejrzymy go już 8 lipca tego roku. Dzisiaj w nocy opublikowany został nowy trailer, który prezentuje kilka nowych postaci, w tym głównego przeciwnika Odinsona.

Thor: Love and Thunder trailer

Nowy trailer czwartego już Thora przede wszystkim pokazuje nam głównego złoczyńcę tego filmu. Bóg piorunów będzie musiał zmierzyć się z Gorrem, który określany jest mianem Rzeźnika Bogów. W jego wciela się Christian Bale i trzeba przyznać, że na krótkim materiale wideo wygląda rewelacyjnie i przerażająco zarazem. Sami zobaczcie:

Uwaga! Spojlery!

Kim jest Gorr? W komiksach jest to postać, która od zawsze powierzała swoje życie bogom. Pomimo przeciwności losu zawsze wierzył, że ci czuwają nad nim i jego rodziną. Wszystko zmieniło się w momencie, w którym Gorr stracił żonę i córkę. Przypadek chciał, że natrafił na walczących bogów i jednemu z nich zabrał miecz All-Black the Necrosword. Wtedy poprzysiągł, że zabije wszystkich bogów. Czy tak samo będzie w filmie? Jest na to duża szansa.

Thor: Love and Thunder bazuje prawdopodobnie na kilku komiksach, o czym możecie przeczytać w mojej ostatniej polecajce komiksów, które były inspiracją dla filmów Marvela. Premiera już 8 lipca.

Zobacz: Komiksy, które warto znać (Marvel) – część 1

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Marvel