The Office. Powstanie nowa wersja kultowego serialu

The Office to jeden z najbardziej kultowych seriali komediowych w historii. Fanom może się nie spodobać, że powstanie nowa wersja.

The Office to jeden z tych seriali, których nie trzeba nikomu przedstawiać. To bardzo specyficzne widowisko, ale przez wielu uznawany jest za jeden z najlepszych, a być może najlepszy serial komediowy, szczególnie w amerykańskiej wersji ze Stevem Carellem, Johnem Krasinskim i Jenną Fischer w rolach głównych. Dlatego podejrzewam, że nie wszystkim spodoba się informacja, że otrzyma on reboot.

Nowa wersja serialu The Office

W Stanach Zjednoczonych przez wiele miesięcy trwał strajk scenarzystów, do którego z czasem przyłączyli się również aktorzy. Przez to prace nad wieloma filmami i serialami zostały wstrzymane. Jednak w ostatnim czasie WGA (Gildia Amerykańskich Scenarzystów) doszła do wstępnego porozumienia z AMPTP (agencja reprezentująca wytwórnie filmowe i serwisy streamingowe).

Czemu to ważne? Bo jednocześnie ogłoszono, że kultowy serial The Office otrzyma nową wersję. Ta tworzona będzie przez Amerykanów. Za serial ma odpowiadać Greg Daniels, który pracował także na wcześniejszą wersją. Wiadomo, że będzie to zupełnie nowa historia. Do swoich ról nie powrócą też znani z wcześniejszej wersji aktorzy.

