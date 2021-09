The Matrix Resurrections - oficjalny trailer wgniata w fotel

Zgodnie z zapowiedzią dokładnie o godzinie 15:00 Warner Bros. udostępniło pierwszy trailer filmu The Matrix Resurrections. Te robi spore wrażenie i zapowiada świetną, kinową ucztę.

The Matrix Resurrections to czwarta odsłona filmowej serii sióstr Wachowskich (tę część reżyseruje tylko jedna z nich, a konkretnie Lana). Chociaż premiera zaplanowana jest na grudzień, to dopiero dzisiaj twórcy opublikowali pierwszy trailer. Zgodnie z obietnicą ten pojawił się na oficjalnym kanale Warner Bros. na YouTubie o godzinie 15:00.

Matrix 4 - trailer

Na ten moment trudno cokolwiek z materiału wywnioskować. Widzimy na nim zarówno Neo, jak i Trinity. Pojawia się też ktoś, kto prawdopodobnie jest młodym Morfeuszem. Wszystko wydaje się zagmatwane pod względem chronologiczny, bo jak dwójka bohaterów może być starsza, gdy jednocześnie trzeci jest młodszy?! Pikanterii dodaje fakt, że według Keanu Reevesa The Matrix Resurrections dzieje się przed trzecią częścią pierwotnej trylogii. Zmieniła się też data premiery filmu. Ten trafi do kin 22 grudnia 2021 roku.

