Spider-Man: No Way Home - Marvel opublikował oficjalny trailer

Film Spider-Man: No Way Home doczekał się oficjalnego trailera. Krótki materiał odpowiada na wiele pytań fanów i rozwiewa mnóstwo wątpliwości.

Spider-Man: No Way Home to trzecia, samodzielna odsłona przygód Petera Parkera w MCU (przy współpracy z Sony). Film zadebiutuje jeszcze w tym roku, a dokładnie 17 grudnia 2021 roku. W ostatnich tygodniach pojawiało się mnóstwo przecieków i domysłów, według których w filmie mamy zobaczyć poprzedni pajęczaków - Tobey Maguire oraz Andrew Garfielda. To niejako zostało potwierdzone na trailerze.

Spider-Man: No Way Home trailer

Uwaga Spojlery! Na filmie widzimy, że Peter Parker ma mnóstwo problemów po walce z Mysterio. Te nie tylko ujawnił tożsamość Pająka, ale też oskarżył go o morderstwo. Młody bohater kompletnie sobie z tym nie radzi i pomoc o prosi Dr Strange'a. Ten rzuca zaklęcie, które prawdopodobnie idzie nie po jego myśli. W dalszej części trailera widzimy, Otto Octaviusa (Doctor Octopus) z filmów z Tobey Maguireem, a także wybuchającą bombę Zielonego Gobilna. Według plotek w filmie pojawi się również Jamie Foxx, który wcielił się w Electro w filmach z Andrew Garfieldem. Na tej podstawie możemy domniemywać, że zobaczymy też pozostałych Spider-Manów, którzy wspólnie zażegnają problemy wywołane przez - jak mniemam - załamanie multiwersum.

Spider-Man: No Way Home zadebiutuje 17 grudnia 2021 roku. Premiera trailera zapewne została przyspieszona z powodu wczorajszego wycieku. Wcześniej na ekrany kin trafią jeszcze inne filmy Marvela - Shang-Chi i Legenda dziesięciu pierścieni (3 września) oraz Eternals (5 listopada).

