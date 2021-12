Film Spider-Man: No Way Home już przeszedł do historii kina

Film Spider-Man: No Way Home bije rekordy popularności. Już teraz Pajęczak może pochwalić się jednym z najlepszych weekendów otwarcia w historii kina.

W minionym piątek (17 grudnia) zadebiutował najnowszy film Marvela, czyli Spider-Man: No Way Home. Chociaż należało spodziewać się bardzo dobrych wyników oglądalności, to chyba nawet Sony i Disney są zaskoczone popularnością nowych przygód Petera Parkera.

Spider-Man: No Way Home bije rekordy

Tylko w pierwszym weekendzie otwarcia Spider-Man: No Way Home zarobił na całym świecie już 587,2 mln dolarów. To trzecie najlepsze otwarcie w historii kina. Lepsze wyniki osiągnęły tylko dwa inne filmy Marvela — Endgame oraz Infinity War, które kończyły wieloletnią sagę Kamieni Nieskończoności. Jednocześnie No Way Home to najlepsze otwarcie w historii Sony Pictures.

Co ważne, wynik ten udało się osiągnąć bez Chin, które są drugim największym rynkiem (po Stanach Zjednoczonych) dla hollywoodzkich produkcji. Nie sposób też pominąć kwestii trwające pandemii, przez którą wiele osób z pewnością zrezygnowało z wizyty w kinie. Tym bardziej wynik najnowszego Spider-Mana zachwyca.

Sam jeszcze nie miałem okazji obejrzeć nowego Spider-Mana, ale mam nadzieję, że szybko uda mi się nadrobić te zaległości. Jako wielki fan Marvela nie mogę sobie tego odmówić. Przy okazji mam też prośbę, aby darować sobie wszelkie spojlery. Nie psujcie innym przyjemności z pierwszego oglądania, które jeszcze przed nimi!

