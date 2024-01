The Last of Us na żywo? Sony zaprasza na koncert

Fani The Last of Us powinni zacząć sprawdzać bilety do Wrocławia. To właśnie tam będą mogli na żywo posłuchać muzyki z ich ulubionych gier i serialu.

Firma Sony Interactive Entertainment poinformowała o nadchodzącym koncercie The Sounds of the Fireflies organizowanym przez Fundację Game Music, w trakcie którego orkiestra symfoniczna wykona utwory z serii The Last of Us. Wydarzenie odbędzie się 28 kwietnia w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Muzyka z The Last of Us na żywo

The Sounds of the Fireflies to muzyczna podróż przez świat znany z serii gier The Last of Us. Historie bohaterów znane z obydwu części dzieła studia Naughty Dog oraz serialu stworzonego przez HBO zdecydowanie odcisnęły piętno na sercach graczy na całym świecie. Nominowane do nagrody BAFTA ścieżki dźwiękowe, skomponowane przez nagrodzonego Oscarami kompozytora i wirtuoza gitary Gustavo Santaollalę idealnie rezonują z pełnym napięcia klimatem gry. Od budzących grozę, zagrażających życiu sytuacji, do melancholijnych momentów i trudnych decyzji – jego twórczość wzmacnia każdą scenę, tworząc synergiczny emocjonalno-muzyczny spektakl.

Koncert odbędzie się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, imienia Witolda Lutosławskiego. Utwory zostaną wykonane przez Orkiestrę NFM Filharmonia Wrocławska, która została założona w 1945 roku. Orkiestra zagra pod batutą Roberta Kurdybachy, współpracownika Fundacji Game Music, a kompozytor stojący za stworzeniem ścieżek dźwiękowych do The Last of Us oraz The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla dołączy do orkiestry, pokazując podczas koncertu swoją gitarową wirtuozerię.

Ceny biletów na koncert zaczynają się od 199 PLN, a vouchery VIP, zawierające miejsca premium i wstęp na spotkanie warsztatowe z Gustavo Santaolallą, są dostępne w cenie 599 PLN.

Bilety są dostępne na stronie gmfest.com

Zobacz: SkyShowtime odkrywa karty. Oto wszystkie seriale na luty

Zobacz: Spotify drożeje w Polsce. Ceny Premium wyższe o kilka złotych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Hamara / Shutterstock.com, materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe. oprac. własne