Matrix 4 na pierwszym wideo. Wiemy, kiedy pojawi się trailer

The Matrix Resurrections doczekało się pierwszego wideo, na którym możemy zobaczyć fragmenty filmu. Wiemy też, kiedy twórcy udostępnią oficjalny trailer.

The Matrix Resurrections, czyli czwarta odsłona serii z Keanu Reveesem w roli głównej, zawita do kin 17 grudnia tego roku. Chociaż od premiery dzielą nas raptem 3 miesiące, to wciąż niewiele wiadomo na temat produkcji. Twórcy nie udostępnili nawet trailera. Wkrótce to się zmieni. Właśnie pojawiło się pierwsze wideo, na którym widać fragmenty filmu. Poza tym poznaliśmy oficjalną datę prezentacji trailer.

Matrix 4 na pierwszym wideo!

Krótkie wideo, na którym widać fragmenty filmu pojawiło się na profilu Coastal House Media na Twitterze. Nie możemy zbyt wiele z niego wywnioskować, ale w ostatniej scenie zdecydowanie widać Neo, granego przez Keanu Reevesa.

BREAKING: First look at a teaser for ‘Matrix: Resurrections’ has dropped! Full trailer coming this Thursday! #Matrix pic.twitter.com/JokZTJ7LR3 — Coastal House Media (@CoastalHMedia) September 7, 2021

Przy okazji studio Warner Bros. ujawniło, kiedy zobaczymy pierwszy pełny trailer. Nastąpi to już jutro, czyli w czwartek (9 września) o godzinie 15:00. W tym celu należy odwiedzić stronę WhatIsTheMatric.com, chociaż materiał prawdopodobnie pojawi się także na YouTubie. Na wspomnianej stronie jest też więcej fragmentów z filmu, różnią się one w zależności od wybranej tabletki, więc warto sprawdzić obie opcje.

Źródło zdjęć: Warner Bros.

Źródło tekstu: Coastal House Media