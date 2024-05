Tak wygląda kultowa postać w nowym filmie Return to Silent Hill

W marcu tego roku zapowiedziano film Return to Silent Hill, który ma być ekranizacją drugiej części gry. Teraz możemy zobaczyć, jak będzie wyglądał kultowy antagonista, zwany piramidogłowym.

Umówmy się, ekranizacje gier rzadko wychodzą tak, jak życzyliby sobie ich fani. W ostatnim czasie widać pod tym względem znaczącą poprawę, ale wciąż wiele jest do poprawy. Jedną z ciekawszych ekranizacji z pewnością był film Silent Hill z 2006 roku, który całkiem nieźle oddawał klimat gry. Wkrótce powstanie kolejne dzieło w uniwersum Cichego Wzgórza.

Film Return to Silent Hill

W marcu zapowiedziano film Return to Silent Hill. Ma on być ekranizacją drugiej części gry, która wkrótce doczeka się remake'u autorstwa polskiego studia Bloober Team. Za reżyserię filmu odpowiadał będzie ten sam człowiek, który stworzył ekranizację z 2006 roku, czyli Christophe Gans. Za scenariusz odpowiedzialni są Sandra Vo-Anh oraz William Josef Schneider.

Z opisu wynika, że główny bohater (grany przez Jeremiego Irvine'a) jest załamany po utracie swojej ukochanej. Wraca do Silent Hill, aby ją odszukać, ale miasto zostało opanowane przez nieznane zło. Mężczyzna musi walczyć nie tylko o swoje życie, ale też o odzyskanie miłości swojego życia. Film ma być nie tylko horrorem, ale też historią miłosną, w której człowiek jest w stanie zejść do piekła, aby odzyskać ukochaną.

Jedną z najbardziej kultowych postaci w Silent Hill 2 jest główny antagonista gry, potocznie nazywany piramidogłowym. Dzięki zdjęciu serwisy Variety możemy zobaczyć, jak będzie się on prezentował w filmie. Trzeba przyznać, że wygląda to bardzo obiecująco. Gans podobno ściśle współpracuje z Konami i obiecuje, że ekranizacja będzie oddawać klimat gry. Trzymamy go za słowo!

