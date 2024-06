Disney+ zmienia regulaminy. Szykuje się drożyzna

Wygląda na to, że uszaty gigant wprowadzi w Polsce rozwiązanie znane z innych platform streamingowych. Disney pozwoli też na dzielenie konta, ale nie za darmo. Polacy na to pójdą?

Zmiany mają się pojawić od razu po zaakceptowaniu nowych warunków. Disney rozsyła właśnie maile do swoich użytkowników w tej sprawie, choć konkretnego terminu wprowadzenia nowego pakietu na razie nie ma – wiadomo tylko, że ma to nastąpić “wkrótce”. Ale to nie koniec zmian, bowiem D+ chce pozwolić na dzielenie kont między użytkownikami spoza jednego gospodarstwa, choć na pewnych warunkach

Reklamy na Disney+

W nowej umowie subskrybcji możemy przeczytać, że nowe Plany Usług “mogą zawierać reklamy, które przerywają wyświetlanie” seriali i filmów. Oczywiście, żeby tak było trzeba będzie wybrać konkretny pakiet. Co ważne, w tym przypadku nie będzie można korzystać z programu blokującego reklamy, bo inaczej Myszka Miki wyciągnie wobec Was konsekwencje.

Co ciekawe, umowa subskrybcji wskazuje, że każdy plan może obejmować między innymi treści nadawane na żywo oraz wydarzenia specjalne, które zawierają tradycyjne przerwy reklamowe, a także treści promocyjne w interfejsie użytkownika, promujące chociażby materiały dostępne w Disney+ lub usługach z nim związanymi. Niestety na ten moment nie znamy jeszcze szczegółowego cennika oraz informacji w których dokładnie pakietach można spodziewać się reklam

Chcesz dzielić konto poza domem?

Ale wiemy za to, że poza nowym pakietem Disney wprowadza też trochę innych zmian. Między innymi uproszczeniu ma ulec treść umowy, co ma się przełożyć na łatwiejsze jej zrozumienie. Co ważne dla wielu Polaków Disney+ poszerza swoje umowy o przepisy dotyczące udzielania dostępu do platformy “Dodatkowemu Użytkownikowi”

Po wybraniu konkretnego Planu Usług możliwe będzie zakupienie funkcji “Dodatkowy Użytkownik”, która ma pozwolić na korzystanie z Disney+ poza domem właściciela, co swego czasu było w Polsce bardzo popularne. Nowa umowa subskrybcji wskazuje, że Dodatkowy Użytkownik musi jedynie zarejestrować swoje konto na tym samym Terytorium co Właściciel Konta. Szczegółowe funkcje dostępne dla osoby korzystającej z D+ poza główną lokalizacją nie są jeszcze znane.

Pakiet Disney+ z reklamami jest był już dostępny w kilku krajach na świecie. Usługa wystartowała 1 listopada 2023 roku w Kanadzie i takich krajach Europy jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Hiszpania, Norwegia, Szwecja i Dania. Na start ceny pakietów wynosiły 4,99 funtów/5,99 euro miesięcznie w Europie i 7,99 dolarów miesięcznie w Kanadzie.

