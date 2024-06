Znany aktor potwierdził udział w Avengers 5

Ostatnie zawirowania w Marvelu sprawiły, że wciąż nie wiemy, o czym dokładnie będzie film Avengers 5. Pierwotnie drużyna superbohaterów miała zmierzyć się z Kangiem, ale grający go Jonathan Majors został wyrzucony po tym, jak został uznany za winnego napaści na byłą partnerkę. Nie wiemy też, jacy herosi staną przed nowym wyzwaniem, ale jeden z nich na pewno pojawi się w nowej drużynie.

Parę z ust puścił Benedict Cumberbatch, który od kilku lat wciela się w Doktora Strange'a. W rozmowie z serwisem Still Watching Netflix przyznał on, że weźmie udział w filmie Avnegers 5. Tym samym wiemy, że arcymag pojawi się w filmie jako jeden z członków superbohaterskiej ekipy.

- powiedział Benedict Cumberbatch.

Powyższa wypowiedź zdradza też, że zdjęcia do filmu ruszą w przyszłym roku. Oznacza to, że Disney ma jeszcze trochę czasu, aby zapanować nad bałaganem, który nastąpił po zwolnieniu Jonathana Majorsa.

Benedict Cumberbatch talks about the joy and perks of playing Doctor Strange (Doctor Sparks) 💫 "He's a gift in my life in many ways as a producer, as an actor. I'm very much looking forward to Avengers which is cooking up a storm." pic.twitter.com/3YOtUYrlkd