Książki z książkami w tle!

Jeżeli jesteś miłośnikiem książek, z pewnością spodoba ci się lista tytułów, w których literatura odgrywa znaczącą rolę! Brzmi jak incepcja? Raczej jak doskonała lektura dla każdego bibliofila. 😊 Każdy z prezentowanych tytułów przenosi nas w inny gatunkowo świat, łączy je jednak książka, która jak żaden inny środek transportu potrafi zabrać nas w najdalszą podróż.

Maja Gulka „Wszyscy mamy coś do ukrycia”



Marta Jaworska, sympatyczna i roztrzepana nauczycielka z Wrocławia, powraca! W bibliotece wrocławskiej szkoły językowej, w której pracuje, dochodzi do morderstwa. Piotr Lempart, warszawski konsultant, zginął prawdopodobnie od uderzenia w głowę. W pierwszej kolejności podejrzenia spadają na personel placówki. Policyjne śledztwo prowadzi funkcjonariuszy wprost pod drzwi urokliwej wrocławskiej willi…

W kolejnych przygodach Marty i jej przystojnego sąsiada Adama nie zabraknie niemoralnych propozycji, szantaży, kradzionych znaków drogowych, a to w towarzystwie… książek! Wszyscy mamy coś do ukrycia to komedia kryminalna, która od początku do końca zachowuje równowagę między tajemnicą, humorem i warstwą obyczajową. Z przyjemnością więc czytałam o kolejnych perypetiach ekscentrycznego duetu oraz poznawałam nowych sąsiadów w willi na malowniczym Borku.

Cieszę się, że autorka zdecydowała się na kontynuację serii kryminalnej, w której czytelnik może śledzić dalsze losy Marty i Adama. Poznamy także panią komisarz Justyna Zaremba, która nie pozwoli pracownikom szkoły językowej spać spokojnie, dopóki nie znajdzie mordercy. Zarówno główni bohaterowie, jak i postacie drugoplanowe potrafią, bez względu na problem, połączyć siły i podjąć szybkie działania, aby pomóc sobie nawzajem. Jednocześnie, podobnie jak w poprzedniej książce, zachowane zostały elementy humorystyczne, które rozbawiają czytelnika i nie pozwalają się nudzić.

Mario Escobar „Bibliotekarka z Saint-Malo”



Jocelyn, młoda kobieta pełna pasji do książek, 1 września 1939 roku wychodzi za mąż za miłość swojego życia – Antoine’a. Oboje nie spodziewają się, że początek ich miłości zbiegnie się z pochłaniającą miliony istnień ludzkich drugą wojną światową.

W najnowszej powieści Mario Escobara czytamy historię, która poruszy nawet najtrwalsze serce. Jocelyn zaryzykuje wszystko, by uratować bibliotekę w Saint-Malo we Francji, pomagając przy tym lokalnej społeczności przetrwać w tych pozbawionych wszelkiego humanitaryzmu lat. Przez cały czas trwania wojny bohaterka decyduje się na opisywanie całej sytuacji w listach do pisarza Marcela Zoli. Pragnie tym sposobem zachować pamięć o sobie, ofiarach wojny, książkach i Saint-Malo. Kobieta na swojej drodze doświadczy ucisku i ciężkich chwil, musząc jednocześnie chronić własne życie, dobytek całej biblioteki i uciec od niebezpieczeństwa, które grozi jej z rąk nazistowskiego oficera Adolfa Baumana.

Mocnym elementem tej powieści jest postać Joselyn, walecznej bibliotekarki, która swoim charakterem i determinacją stoi na straży wiedzy zapisanej w starych tomach biblioteki w Saint-Malo. Opowieść ta obnaża motywacje ludzi w obliczu zagrożenia. Dobro i zło tańczy morderczy taniec, w którym nie ma zwycięstwa bez zatrważających ofiar.

Carlos Ruiz Zafón „Cień wiatru”



Książka, która stała się światowym bestsellerem, docierając do piętnastu milionów czytelników na całym świecie, to absolutny must have dla każdego miłośnika literatury.

Trzynastoletni Daniel jest synem barcelońskiego księgarza. Pewnej nocy ojciec zabiera go na Cmentarz Zapomnianych Książek. Jest to rodzaj biblioteki, w której przechowuje się kopie wszelkiego rodzaju książek. Chłopiec decyduje się przeczytać „Cień wiatru” niejakiego Juliána Caraxa. Kilka lat później odkrywa, że ​​ktoś od lat pali wszystkie książki autora. Postanawia więc dowiedzieć się, jaka tajemnica stoi za twórcą i tajemniczym upiorem, który podąża za jego książką…

Carlos Ruiz Zafón jest doskonałym przedstawicielem europejskiego realizmu magicznego. W niezwykły sposób potrafi przenieść czytelnika do zatopionej we mgle Barcelony. Ulice miasta stają się świadkami historii miłosnej, książek o szczególnej mocy i pełnych tajemnic losach francuskiego pisarza. Narracja powieści tworzy rozbudowaną grę nakładających się na siebie postaci i historii. Wspaniały jest sposób, w jaki autor bawi się tropami, podsuwając fałszywe wskazówki i tworząc nieoczekiwane zwroty akcji. Polecam wszystkie książki z cyklu Cmentarz Zapomnianych Książek.

Umberto Eco „Imię róży”



„Imię róży” to pierwsza powieść Umberto Eco, wydana w 1980 roku. Eseista postanowił napisać powieść historyczną osadzoną w średniowieczu. Traktuje ona tematy tak samo aktualnych dzisiaj jak kilka wieków temu, od cenzury po fanatyzm religijny i polityczne intrygi.

Akcja powieści rozgrywa się w 1327 r. w klasztorze benedyktyńskim w północnych Włoszech. Narratorem jest Adso z Melku, który przedstawia wydarzenia w klasztorze oraz śledztwach prowadzonych przez jego nauczyciela, Wilhelma z Baskerville. „Imię róży” to powieść, w której wydarzenia i postacie fabularne osadzone są w określonym okresie historycznym i kontekście społecznym. To także książka o książkach. W sercu opactwa znajduje się ogromna, pełna tajemniczych zaułków biblioteka, której sekrety znane są jedynie dwóm bibliotekarzom.

Sięgając po tę klasykę, należy pamiętać, że akcja przeplatana jest długimi dygresjami natury filozoficznej, teologicznej i historycznej. W tekście pojawiają się archaizmy, terminy nietypowe, zawiłe terminy religijne, warto jednak dać tej klasyce szansę! ani powtórzenia.

Jestem ciekawa, czy któryś z tych tytułów trafił w wasze ręce oraz jakie jeszcze tytuły dopisalibyście do tej listy. Dajcie znać!

