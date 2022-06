Historie o inwazjach z innego świata. Polecane książki science fiction

Czy jesteśmy sami we wszechświecie? W tych książkach znajdziecie odpowiedź, która nie musi się Wam spodobać...

Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Niektórzy twierdzą, iż nie ma co do tego wątpliwości, inni nawet nie chcą o tym słyszeć, a jeszcze inni opowiadają o swoich doświadczeniach z bliskimi spotkaniami trzeciego stopnia podczas nocnych spacerów z psem. Jedno jest pewne: powieści z gatunku fantastyki naukowej cieszą się niegasnącym zainteresowaniem, pobudzają wyobraźnię i dostarczają najlepsze scenariusze pod ekranizacje filmowe. Dzisiaj przychodzę do was z kilkoma propozycjami książek o kosmitach i eksploracjach kosmosu!

Stanisław Lem „Solaris”



„Solaris” uchodzi za najbardziej wpływowe i znaczące dzieło Stanisława Lema. Książka opowiada o psychologu Krisie Kelvinie, który przybywa na stację orbitującą wokół tajemniczej planety zwanej Solaris. Zaczyna on odczuwać tajemniczą „obecność” pochodzącą z tajemniczej planety, przed którą nikt go nie ostrzegał. Tak zwani „goście” często odwiedzają stację, a Kelvin zaczyna myśleć, że traci kontrolę nad rzeczywistością. Co to za dziwna siła, która nawiedza mieszkańcom stacji? Czy naukowcy mogą naprawdę zrozumieć jej działanie?

Łatwo zrozumieć, dlaczego książka „Solaris” przetrwała próbę czasu. Jest pomysłowa i skłania do myślenia. Powieść mówi tyle samo o ludzkości, jej cechach charakterystycznych i jej ograniczeniach, co o próbach zrozumienia niezgłębionego pierwiastka mogącego kierować wszechświatem – jednej z największej tajemnic ludzkości.

A.C. Crispin „Obcy 4 Przebudzenie”



Od dramatycznych wydarzeń w kolonii karnej na Fiorinie 161 minęło prawie dwieście lat, niebezpieczeństwo ze strony obcych zniknęło i ludzkość odetchnęła z ulgą. Jednak na dalekiej orbicie Plutona krąży ogromny statek badawczy „Auriga”, a na jego pokładzie grupa naukowców pod ochroną wojska prowadzi w tajemnicy eksperymenty naukowe, by odtworzyć zniszczony gatunek i uczynić z niego broń doskonałą. Droga do tego wiedzie przez wskrzeszenie Ellen Ripley.

Ripley pamięta jedynie własną śmierć. A mimo to żyje i odkrywa, że eksperyment zmienił zarówno ją, jak i istotę, którą w sobie nosiła. Wkrótce po tym, jak na „Auridze” ląduje statek przemytników z nietypowym ładunkiem, sytuacja wymyka się spod kontroli. Zmuszona połączyć siły z kosmicznymi renegatami i garstką ocalałych członków załogi, Ripley kolejny raz staje do walki. Znowu potwierdza się stara prawda, że największym zagrożeniem dla gatunku ludzkiego jest sam człowiek. I że – paradoksalnie – tylko człowiek jest jego nadzieją. Ostatnią nadzieją.

Herbert George Wells „Wojna Światów”



Klasyczna powieść science fiction była już kilkakrotnie ekranizowana (m.in. przez Stevena Spielberga), a w roku 1938 przerobiona przez Orsona Wellesa na słuchowisko radiowe, którego emisja przeszła do historii. Czytana po latach okazuje się dziełem profetycznym, stanowiącym swoistą zapowiedź XX-wiecznych wojen światowych. Jak zachowują się ludzie – zarówno jednostki, jak i całe społeczności – w obliczu inwazji, która grozi masową zagładą? Kim jesteśmy dla najeźdźców i kim oni są dla nas? Jaką rolę odgrywają w tym nowe technologie? I co może nas uratować? Na te pytania próbuje odpowiedzieć Herbert George Wells w sposób wciąż atrakcyjny dla współczesnego czytelnika, a powszechne już chyba poczucie niepokoju, niepewności i zagrożenia sprawia, że Wojnę światów odbieramy jako powieść ciekawą i aktualną również w XXI wieku.

Ted Chiang „Historia twojego życia”



Książka jest zbiorem ośmiu opowiadań, w którym znajdziemy tekst będący inspiracją do filmu "Nowy początek". Autor zgłębia w nim historię językoznawczyni, która zostaje zatrudniona do pomocy w komunikacji z grupą kosmitów w celu poznania ich intencji. Chiang bada, w jaki sposób nasza konceptualizacja czasu i wiedza o przyszłości wpłyną na nasze teraźniejsze decyzje. Co by było, gdybyśmy postrzegali czas jako symultaniczny, a nie sekwencyjny?

Autor łącząc ze sobą złożoność innowacji technologicznych, nauki i potęgi ludzkiego umysłu. Styl pisania autora jest precyzyjny i bezpośredni. Często jego ton może przypominać bardziej naukowy dokument lub projekt badawczy niż fikcję literacką. Z tego względu polecam te opowiadania bardziej wytrawnym czytelnikom fantastyki naukowej.

Polecenia międzygalaktyczne zdecydowanie zasługują na drugą część, dlatego to nie koniec poleceń z tej serii. Jestem ciekawa, czy znacie te tytuły, napiszcie swoje ulubione powieści z kosmitami w tle!

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury pod marką "opowiemci", zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Współorganizatorka wydarzenia kulturalnego w Katowicach Blog Book Meeting i współautorka e-booka "#instabezściemy

Źródło zdjęć: własne, Unsplash, mat. promocyjne

Źródło tekstu: własne