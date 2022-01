Strach się śmiać – porcja komedii kryminalnych na weekend

Szukacie książki na weekend? Wolicie coś zabawnego, czy historię z dreszczykiem? Mamy jedno i drugie - Beata poleca kolejną porcję najlepszych komedii kryminalnych.

Komedie kryminalne doskonale oddają absurdy naszych czasów, a wyostrzone poczucie humoru, którym posługują się autorzy, pozwala na zdystansowanie się od otaczającej nas rzeczywistości. Wracam do Was z drugą częścią książkowych rekomendacji, w których czarny humor przeplata się z tajemniczymi śledztwami.

Jacek Getner „Morderstwo w Orient Espresso”



Złodziej, który okradł innego złodzieja, zabójstwo dokonane pałeczkami do sushi, amatorzy cudzych żon to składniki doskonałej kryminalnej historii autorstwa Jacka Getnera, laureata nagród dramaturgicznych i współscenarzysta „Daleko od noszy”. Jacek Przypadek, zabawny i niebanalny detektyw, który na każdą sprawę znajdzie morderstwo (przypadek?), tym razem bierze pod lupę warszawskie Śródmieście. Jak w krzywym zwierciadle podążamy za bohaterami, zostajemy włączeni w komedię pomyłek, nie wszystko jest jednak takie, na jakie wygląda!

„Morderstwo w Orient Espesso” to historia, w której Jacek Getner nie ściąga nogi z gazu, i z każdym rozdziałem zabiera czytelnika w coraz szybszą podróż. Akcja prowadzona jest równo, aż do rozwiązania zagadki. Nie nastąpi to jednak zbyt szybko, gdyż autor wielokrotnie postarał się o to, by zmylić nas z tropu!

Joanna Chmielewska „Całe zdanie nieboszczyka”



Ta napisana w 1972 roku powieść detektywistyczno-przygodowa to klasyka, która powinna trafić w każde ręce! Joanna, grając w ruletkę, przez przypadek zostaje wzięta za inną osobę. Mężczyzna, który chwilę później zginie, wyjawia jej wskazówkę do odnalezienia drogocennego skarbu. Kiedy zostaje ona porwana przez szajkę bandytów, chcących jako pierwsi odnaleźć majątek, rozpoczyna się ciąg szalony nieprzewidywalnych zdarzeń, które sprawiają, że czytelnik, prócz łapania się za głowę, będzie śmiał się do rozpuku!

Joanna to niezwykle barwna postać, mocno kierująca się własną intuicją, nawet jeśli wpędza ją to w kłopoty. Joanna Chmielewska, ogłoszona królową komedii kryminalnych, doskonale manipuluje narracją i wybiera najbardziej efektowne momenty, by czytelnikowi zamieszać w głowie.

Małgorzata Starosta „Miłość i inne klątwy”



Uwielbiam historie tworzone przez Małgorzatę Starostę, nic tak ostatnio nie poprawia mi humoru, jak wiadomość o nowych powieściach autorki, szczególnie tych, osadzonych w Siedlisku! Każda z nich przenosi mnie na kilka chwil w świat szalonych intryg i zwrotów akcji, bawię się fantastycznie i wyczekuję kolejnych!

Kto jeszcze nie zna pierwszej części „Szczęśliwy los”, to warto nadrobić (piszę o nim tutaj). Drugi tom bogaty jest w jeszcze większą ilość akcji i dobrego humoru. Jesień w siedlisku będzie pod znakiem kłopotów, przesądów i upiorów! Nie zabraknie jednak pięknej przyjaźni i szalonego śledztwa w sprawie o morderstwo, które miało miejsce podczas obchodów „dziadów”. „Miłość i inne klątwy” to komedia kryminalna, której nie może zabraknąć na półce, to idealna opowieść na każdą porę roku!

Jak kryminał to z humorem czy może jednak w klasycznym wydaniu?

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury pod marką "opowiemci", zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Współorganizatorka wydarzenia kulturalnego w Katowicach Blog Book Meeting i współautorka e-booka "#instabezściemy"

