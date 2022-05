Majówka w akcji — powieści, które przyśpieszą Wam bicie serca

Szukasz książki na majówkę? A może masz ochotę poczytać coś trzymającego w napięciu? Koniecznie sprawdź nasze propozycje!

Długi weekend to doskonała okazja, by sięgnąć po ulubioną rozrywkę. Jeżeli tak jak ja lubicie na majówkę zabrać ze sobą kilka książek, to polecam wybrać coś, co wywoła emocje i zapewni dobrą zabawę. Dziś zaproponuję wam trzymające w napięciu thrillery i pełne zwrotów akcji tajemnicze historie.

Mick Herron „Prawdzie Tygrysy”



„Prawdzie Tygrysy” to trzecia część bestsellerowej serii o Slough House, miejscu, do którego trafiają zhańbieni pracownicy wywiadu, by oddzielić ich od reszty społeczeństwa (o wcześniejszej części pisałam tutaj). Większość czasu zajmują się pracą papierkową pod nadzorem i pogardliwym okiem swojego przełożonego – Jacksona Lamba. Tym razem akcja rozpoczyna się wraz z uprowadzeniem Catherine Standish, a kartą przetargową za jej uwolnienie są najbardziej wrażliwe akta wywiadowcze.

Mick Herron jeszcze wyraźniej okazuje cynizm w stosunku do polityki i żądnych władzy przełożonych. W książce nie brakuje napięcia i przesyconej czarnym humorem akcji, a to, do czego dochodzą agenci, obnaża dysfunkcje społeczne, upadek systemu zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz, walkę o władzę oraz sztukę manipulacji. „Prawdziwe Tygrysy” to doskonały thriller szpiegowski, w którym wyróżnia się charakterystyczna dbałość o szczegóły, tworzące nadrzędne poczucie realizmu. Autor doskonale operuje słowem, przez co czytelnik zatraca się w pełnej akcji satyrze, która zapewnia mnóstwo zabawy – coś, czego wszyscy w tej chwili potrzebujemy.

Cała seria Micka Herrona jest pochłaniająca i całkowicie satysfakcjonująca. Fani gatunku mogą obejrzeć także serial na podstawie książki, w którym rolę Jacksona Lamba wcielił się Gary Oldman. Dostępny jest na Apple TV.

Janusz Onufrowicz „Szczątki. Kod 148: morderstwo”



Pracujący w wydziale zabójstw komisarz Fiodor Gralecki i jego partner, aspirant Konrad Janowiec, podejmą się rozwiązania zagadki makabrycznych morderstw. Psychopatyczny zabójcatworzy monstra ze swoich ofiar, przyszywając kończyny do różnych części ciała. Rozpoczyna się rozpaczliwa walka, w której tocząca się gra nie zawsze przebiegać będzie po myśli bohaterów.

Janusz Onufrowicz napisał mroczną, gorzką i miejscami wręcz surową opowieść, której narracja potrafi wywołać ciarki na skórze. Prowokacyjna fabuła (poczekajcie, aż dojdziecie do zakończenia!) sprawia, że thriller psychologiczny „Szczątki. Kod 148: morderstwo” zaciekawi wszystkich fanów niełatwych śledztw i skomplikowanych motywów, które stoją za zachowaniem bohaterów.

Powieść autora jest niezwykle bezpośrednia, surowa, pełna miejscami sarkastycznego spojrzenia na pracę policji, relacje międzyludzkie i motywy mordercy. Wszechobecny mrok i przemoc sprawiają, że mamy wrażenie, jakby coś nam ciągle umykało. Toczy się pełne napięcia śledztwo, pogrążamy się w mrocznej narracji, która z początku może odstraszać, ale z czasem przyzwyczajamy się do niej i niecierpliwością chcemy poznać zakończenie. A tutaj autor zapewnia nam przejażdżkę rollercoasterem niczym z filmów Almodovara! Szokuje — tyle wam zdradzę! 😊

Andrea Bartz „Nigdy nas tu nie było”



Nigdy nie lubiłam podróżować samotnie, a po tej książce mam na to jeszcze mniejszą ochotę! W thrillerze psychologicznym „Nigdy nas tu nie było” śledzimy Emily i jej najlepszą przyjaciółkę z college'u, Kristen. Kobiety od ponad dziesięciu lat regularnie podróżują ze sobą, dzieląc momenty pełne adrenaliny i niespodzianek, by ostatecznie wybrać się na najbardziej niezapomnianą podróż po Ameryce Południowej. Wszystko się zmienia, gdy podczas pobytu w Chile Kristen zaczyna rozmawiać z nowo poznanym mężczyzną i zaprasza go do swojego pokoju. Kiedy Emily wchodzi do hotelowego apartamentu, znajduje na podłodze krew, potłuczone szkło, ranną Kristen i martwego mężczyznę…

Jestem ogromną fanką kanwy, w której bohater zmuszony jest kwestionować motywy drugiego bohatera, przez co, jako czytelnicy, do końca nie wiemy, jakie manipulacje i intrygi stoją za całą fabułą. W tym wypadku zastanawiamy się nad niewinnością bohaterki i jej motywacjami. Autorka rysuje przed czytelnikami obraz dramatycznych wydarzeń, ekskluzywnych podróży i przyjaźni bohaterek, które łączy więcej niż jedna tajemnica.

„Nigdy nas tu nie było” to niepokojący thriller pełen sekretów, kłamstw i manipulacji. Polecam tę książkę dla akcji, tajemnic i życia glamour prezentującego się jak wypolerowane jabłko zepsute od środka.

Sue Watson „Znam twój sekret”



Dwa tygodnie nad włoskim wybrzeżem w luksusowej willi w otoczeniu najbliższej rodziny z dala do problemów i trosk życia codziennego. Brzmi idyllicznie? Główna bohaterka, Clare, ma nadzieję, że nadchodzące rodzinne wakacje będą okazją do odnowienia relacji z mężem Danem. Nie wszystko jednak pójdzie zgodnie z planem.

Czytając „Znam twój sekret” poczułam ciepło włoskiego słońca, zapach morskiego powietrza, doskonale wczułam się w narrację, która porwała mnie od pierwszej strony. Ciekawe zwroty akcji i dobrze rozrysowani bohaterowie sprawią, że powieść hipnotyzująco zatrzyma przy sobie czytelnika chcącego odkryć, co tak naprawdę wydarzyło się we włoskiej willi.

Skrzętnie ukrywane tajemnice zaczynają się wymykać, a świadkiem tych wydarzeń staje się czytelnik, który zaczyna stawać po którejś ze stron. Będziemy musieli się sami przekonać kto, kogo przechytrzy. To mroczny thriller psychologiczny osadzony we włoskim upale, który zadowoli miłośników rodzinnych tajemnic.

Słonecznej majówki! Dajcie znać, czy macie w planach przeczytać jakąś książkę!

Zobacz: Książki z książkami w tle!

Zobacz: Jak pachnie wiosna? Te książki Ci to pokażą!

Zobacz: Tytuły dla nastolatków, pełne przygód i dobrych wartości

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury pod marką "opowiemci", zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Współorganizatorka wydarzenia kulturalnego w Katowicach Blog Book Meeting i współautorka e-booka "#instabezściemy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Unsplash, własne, mat. promocyjne

Źródło tekstu: własne