Idealne książki na Dzień Matki – część 2

Szukasz idealnego prezentu na Dzień Matki? Wybierz jedną z tych książek! Na pewno znajdziesz wśród nich upominek, który spodoba się Twojej mamie.

Uwielbiam święta, które skupiają się na wyrażanie szacunku i miłości dla bliskich nam osób. To właśnie z uwagi na ważność tej okoliczności przychodzę do was z drugą częścią poleceń książkowych. Jeśli jeszcze nie macie pomysłu, czym obdarować swoją mamę, sięgnijcie po któryś z proponowanych niżej tytułów, a na pewno wywołacie uśmiech na jej twarzy.

Jojo Moyes „Pod osłoną deszczu”

Deszcz, konie i przepiękna Irlandia.



„Pod osłoną deszczu” to debiutancka powieść autorki, zabierająca czytelników do deszczowej Irlandii, która ogrzeje serce rodzinnymi relacjami trzech pokoleń niezwykłych kobiet. Joy i jej córka Kate nie są w najlepszych relacjach, niewiele też wie o swojej szesnastoletniej wnuczce, Sabine. Kiedy nastolatka zjawia się u swojej babci, wywraca jej życie do góry nogami. Młoda dziewczyna pochodząca z miasta musi dostosować się do zwyczajów swojej babci, która kocha konie i ma równie mocny charakter. To właśnie relacje rodzinne stanowią oś tej powieści, rozczulają i utrzymują uwagę czytelnika.

„Pod osłoną deszczu” to historia miłosna i niezwykle rodzinna. Kate, Joy i Sabine są wspaniałymi, wyjątkowymi kobietami i nie można powstrzymać się od kibicowania im. Czytamy o ich odwadze i nieustannym wysiłku potrzebnym do zmiany drogi życia, które zostało zepchnięte z kursu. Dodatkowo byłam pod wrażeniem opisów przyrody, koni i irlandzkiej wsi. Czytelnicy książek Jojo Moyes cenią jej powieści za umiejętność łączenia humoru, romansu, elementów dramatu, słabości ludzkich, a także postaci, z którymi można się utożsamiać. Dokładnie te elementy sprawiają, że na każdą kolejną powieść czekam z utęsknieniem.

Joanna Kruszewska, trylogia „Czas nadziei”, „Czas leci rany” i „Czas powrotów”

Podlasie kryje w sobie wiele czułości.



To ciepła i rodzinna seria obyczajowa autorstwa Joanny Kruszewskiej, której fabuła podnosi na duchu i rozgrzewa serce. „Czas nadziei” to poruszająca, miejscami trudna wielopokoleniowa opowieść, w której poszczególni członkowie rodziny będą przeżywać koleje losu, zdecydowanie nieobce wielu czytelnikom.

„Czas leczy rany” to poruszająca kontynuacja, w której bohaterowie cieszą się czasem spędzonym razem na Podlasiu. Autorka wykreowała bohaterów świadomych swoich zalet i wad, autentycznych, nie mitologizuje ich życia i decyzji. Nic, co ludzkie nie jest nam jednak obce, tak samo, jak bohaterom najnowszej powieści „Czas powrotów”. Między bohaterkami rodzi się niezwykła więź, pogłębiana z każdą tacką ciasta z cukierni Heleny. Powieści Joanny Kruszewskiej opierają się na wartościach rodzinnych, przyjacielskich i partnerskich, w których każdy czytelnik, bez względu na wiek odnajdzie coś dla siebie. Każdy z bohaterów zmaga się z innymi wyzwaniami, przez co, śledząc ich losy, stajemy się częścią ich doświadczeń.

Dodatkowo autorka niezwykle plastycznie i obrazowo nadała zielonemu Podlasiu rolę drugoplanowego bohatera, który swoimi urokami przyciąga czytelnika i zachęca do lektury. Całą serię polecam miłośnikom wielopokoleniowych opowieści, w której losy rodziców i dzieci przeplatają się, łącząc czytelników w każdym wieku.

Roma Ligocka „Siła rzeczy”

Wielka moc pamięci.



Roma Ligocka jest jedną z autorek, której twórczość po przeczytaniu zostaje ze mną na długie lata. Niezapomniane spotkanie z „Dziewczynką w czerwonym płaszczyku” poprowadziło mnie w kierunku literatury non-fiction, autobiografii i literatury obozowej. Polska malarka i pisarka tym razem pozwala nam połączyć doświadczenia przeszłości z podróżą do Nicei w czasach współczesnych, uzupełniając ostatnie rozdziały rodzinnej historii.

Anna Abrahamer tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej odwiedza Niceę. Jej wnuczka, Roma, 80 lat później podróżuje w to samo miejsce, co jej babcia. „Siła rzeczy” prowadzi nas przez melancholijne retrospekcje pachnące wspomnieniami, Lazurowym Wybrzeżem, namiastką życia przed wojną i jej tragicznymi skutkami. Główna bohaterka próbuje odtworzyć kroki swoich przodków, jednocześnie pochylając się nad tym, co przynosi obecna chwila. W drugiej części powieści czytamy pamiętnik Anny Abrahamerowej, w którym Kraków w latach 1938-1939 jawi się społecznym niepokojem i niedostatkiem.

„Siła rzeczy” to z jednej strony niezwykle współczesna opowieść o więzach rodzinnych, z drugiej bolesny powrót do przeszłości, która pomimo czasu wciąż boli i pozostawia głęboki ślad.

Eric-Emmanuel Schmitt „Felix i niewidzialne źródło”

Baśń dla dorosłych z niezwykłym przesłaniem.



Fatu, Mama tytułowego Félixa, będąca jeszcze niedawno ucieleśnieniem radości i ciepła, prowadząca urokliwą kawiarnię w Belleville, staje się z każdym dniem cieniem samej siebie. Jej syn Félix, będący narratorem powieści, decyduje się odnaleźć niewidzialne źródło, by przywrócić swojej mamie blask życia.

„Felix i niewidzialne źródło” to surrealistyczna powieść o poszukiwaniu sensu, zmierzeniu się z rzeczywistością, która przestaje być magiczna, a zaczyna nabierać odcieni szarości. Co zrobić, by jednak całkowicie nie zatraciła swojego blasku?

Nie można odmówić autorowi zbudowana nietuzinkowej galerii postaci, którzy otaczają Felixa i jego mamę. Eric-Emmanuel Schmitt, używając dosłownie kilku zdań, potrafi zbudować między wykreowanymi przez siebie bohaterami a czytelnikiem więź. Dzięki temu ta niedługa opowieść staje się podróżą pełną czytelniczych wrażeń.

Michelle Obama, „Becoming. Moja historia”

O silnej kobiecie dla wrażliwych kobiet.



Michelle Obama to szczególna kobieta, która zapisała się w historii zdobywając nagrodę Big Help Award. Angażowała się aktywnie się w działalność społeczną, towarzysząc jednocześnie mężowi w jego prezydenturze. Michelle Obama (z domu Robinson) stała u boku prezydenta Stanów Zjednoczonych od 2009 do 2017. W swojej książce „Becoming. Moja historia” pozwala nam poznać nie tylko na ten chwalebny w jej życiu rozdział, lecz również na całe życie, począwszy od wczesnego dzieciństwa.

Dla pierwszej damy, tak samo priorytetowe jak odnalezienie się w nowej roli, było kontynuowanie swojego życia zawodowego i rodzinnego. „Becoming” to portret kobiety ambitnej, niezależnej, gotowej poświęcić swoje życie dla działalności społecznej. Pierwsza dama angażowała się w propagowanie zdrowego stylu życia i dostępu do opieki zdrowotnej dla każdego obywatela Stanów Zjednoczonych, bez względu na status społeczny. Pierwsza dama Ameryki potrafi z pokorą spojrzeć na swoje życie i doświadczenia. Jednocześnie wierzy w swoje umiejętności, dzięki czemu to jej biografię trzymamy dziś w naszych rękach.

Wszystkim mamom składam ciepłe życzenia, by każdy dzień przynosił same dobre nowiny. Dajcie znać, jaki tytuł was zainteresował! Już w przyszłym tygodniu polecę kilka cudownych historii dla dzieci 😊

Zobacz: Idealne książki na Dzień Matki – część 1

Zobacz: Majówka w akcji — powieści, które przyśpieszą Wam bicie serca

Zobacz: Książki z książkami w tle!

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury pod marką "opowiemci", zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Współorganizatorka wydarzenia kulturalnego w Katowicach Blog Book Meeting i współautorka e-booka "#instabezściemy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, Unsplash, mat. promocyjne

Źródło tekstu: własne