Idealne książki na Dzień Matki – część 1

26 maja zbliża się do nas wielkimi krokami, a wraz z tą datą doskonała okazja, by wręczyć książkę ważnej dla nas osobie. Wybrałam tytuły, które bawią, uczą, wzruszają i pozwalają zagłębić się w całe spektrum emocji. Propozycje te pomogą ci zaoszczędzić czas w długotrwałym buszowaniu po księgarniach, jednocześnie czule wyrażą, że myślisz o swojej mamie.

Weronika Wierzchowska „Desperatki”

Jedna za wszystkich, wszystkie za jedną!



„Iza zrozumiała, że już nie pozbędzie się dziewcząt, że właśnie przypieczętowały spisek, ich babskie przymierze. I zrobią to, co sobie obiecały, z Bogiem albo mimo Boga”.

Izabella Antecka w powstańczej bitwie z Kozakami straciła jedynego syna. Wiesia Keller pochowała swojego brata, a Anna Turkułło narzeczonego. Losy trzech kobiet splatają się nad zbiorowym grobem w Zaborowie w 1863 roku. Z rozmowy pełnej bólu i łez narodził się plan, by dokonać zamachu na generała winnego śmierci ich bliskich. Zawiązują przymierze, w którym decydują się na zemstę. Nie wszystko jednak pójdzie zgodnie z planem…

Weronika Wierzchowska, autorka zafascynowana zapomnianymi Polkami z dawnych epok, oddaje im głos w swojej najnowszej powieści. „Desperatki” to pełna akcji i przygód historia trzech, niezwykle zdeterminowanych i charyzmatycznych kobiet, które zawiązują sojusz i decydują się na samobójczą, choć nie bezcelową, misję. Z myśliwych stają się zwierzyną, nie znaczy to jednak, że poddadzą się okolicznościom losu. Podobało mi się to, w jaki sposób Weronika Wierzchowska oddała realia epoki drugiej połowy dziewiętnastego wieku. Podczas lektury zwracałam uwagę na opisy miejsc i ludzi, lokalnego folkloru, a nawet język. Perypetie bohaterek oddają moc, piękno i głębię kobiecej solidarności.

Emma Reed Turrell „Po pierwsze ja”

Koniec z ciągłym zadowalaniem innych ludzi!



Czy kiedykolwiek przeprosiliście kogoś, mimo że nie zrobiliście nic złego? Mieliście kiedyś poczucie winy, odmawiając komuś, mimo że to była słuszna decyzja? A może zgodziliście się na coś, na co nie mieliście ochoty, tylko dlatego, że baliście się odmówić? Jeśli tak, przybijmy sobie piątkę. A teraz czas zmienić kilka rzeczy!

Książka „Po pierwsze ja” dedykowana jest wszystkim tym, którzy odczuwają presję do zachowywania się w określony sposób lub robienia pewnych rzeczy tylko z obawy przed utratą sympatii innych osób. Autorka doskonale przedstawia procesy, które zachodzą w tak zwanych „zadowalaczach” - osobach, które dobro innych przekładają nad swoje. Emma Reed Turrell daje wskazówki, w jaki sposób otaczać innych troską i uwagą, jednocześnie zachowując ważne dla nas granice. Książka pełna jest ciekawych historii i anegdot, co sprawia, że czyta się ją szybko!

Joanna Tekieli „Marzenia na rozdrożu”

Cena odwagi.



„Ona, która wojnę znała dotąd tylko z książek i kronik filmowych, wyobrażała sobie, że będzie to czas bohaterów i patriotów – okaże się wówczas, ile kto jest wart”.

Rok 1938. Dziewiętnastoletnia Helena, studentka farmacji, spędza spokojne dni na nauce, pogłębiając relacje z rodziną, która najchętniej zaangażowałaby się w poszukiwanie dla niej narzeczonego. Tymczasem kobieta nosi w sobie głębokie pragnienie, by wraz z innymi bohaterami sięgnąć po broń i stawić czoła nadchodzącemu wrogowi. Kiedy Polska znajdzie się pod nazistowską okupacją, hart ducha Heleny zostanie wystawiony na wielką próbę.

„Marzenia na rozdrożu” to powieść, która łączą miłość i wojnę, stawiając na polu bitwy dziewczęce ideały, pragnienie chronienia swojej rodziny i kraju. Wraz z rozwojem wydarzeń możemy obserwować zmagania Heleny, której wartości zostają skonfrontowane z trudną rzeczywistością, która ma miejsce w Polsce i Europie. Podoba mi się warstwa obyczajowa będąca mieszanką drobnych szczegółów na temat codziennego życia młodej pary i poważniejszych przemyśleń na temat społeczeństwa, wojny, roli miłości tego, ile możemy z niej poświęcić dla drugiego człowieka. Autorka w swojej książce czule pokazuje, że kiedy okoliczności są ponure i pełne niebezpieczeństwa, kobiece serce wciąż potrafi wznieść się ponad wszystko. A co może być piękniejsze od tego?

Mei-Ling Hopgood „Jak Eskimosi ogrzewają swoje dzieci?

Czy można polubić rybie oczy?



Mei-Ling Hopgood, dziennikarka oraz autorka książek, podejmuje podróż w celu zaobserwowania sposobów i metod wychowywania dzieci w różnych środowiskach kulturowych. Sama autorka pochodzi z Tajwanu i została adoptowana przez małżeństwo z Detroit. Jej córka urodziła się w Argentynie i to właśnie od tego kraju rozpoczyna swoją opowieść na temat późnych godzin, w jakich dzieci chodzą spać w Buenos Aires.

„Jak Eskimosi ogrzewają swoje dzieci? Rodzicielskie przygody z całego świata. Od Argentyny po Kenię i wszędzie pomiędzy” to miejscami zabawna opowieść o tym, że bez względu na kulturę, kraj czy obyczaje na całym świecie (wychowywane różnymi metodami) rosną szczęśliwe dzieci. Dodatkowo w książce poznamy wiele ciekawostek, takich jak to, że w niektórych regionach uprawy kawy (Brazylia, Kolumbia) już od najmłodszych lat dzieci piją niewielkie jej ilości. Ciekawy może być również fakt, że jedne z ulubionych przekąsek dzieci z Tajwanu to rybie oczy czy solone pestki z arbuza. Ta książka z pewnością spodoba się każdej mamie!

Pani Bukowa, Pan Buk „Wielki ogarniacz kuchni”

Dystans – najlepszy przepis na wszystko!



W końcu znalazłam serię dla siebie, z którą mogę się w stu procentach utożsamiać! No bo jak tu nie kochać porad, które zamiast przygotowania wyszukanych potraw dają przepis na frytki z solą. No jak? 😊 Nie dajcie się jednak zwieść, nie o sam humor tutaj chodzi. „Wielki ogarniacz kuchni” to przede wszystkim zbiór ciekawych anegdot, rozmów, historii, dostarczających nam przyjemne uczucie wytchnienia. Nie wszystko w życiu wychodzi idealnie, większość obrazów, które widzimy w sieci, pozorują mocno sfałszowany obraz życia.

Nie wiem, czy macie podobnie, ale idealnie wyglądające potrawy i ich składniki, które dla wyjątkowego smaku trzeba sprowadzać z upraw ekologicznych w Sao Paulo, tylko mnie niepotrzebnie denerwują. Uwielbiam przepisy i wskazówki, które mówią, jak odnaleźć się w kuchni, bez udawania, puszenia się i wydziwiania. Dobrze jest więc sięgnąć po mądrości Pani Bukowej, dla relaksu, zdrowego dystansu i oczywiście humoru!

Już za tydzień kolejne polecenia. Dajcie znać, czy któraś z tych propozycji was zainteresowała! Lubicie dawać książki w prezencie?

