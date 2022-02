Małe książki o wielkich ideach! Najlepsze tytuły popularnonaukowe

Szukacie książek, z których dowiecie się czegoś więcej o otaczającym nas świecie? W takim razie mamy dla Was listę najciekawszych pozycji wydanych pod szyldem TED.

Dzisiaj przychodzę do Was z czymś naprawdę wartym uwagi! TED to organizacja non-profit, której misją jest rozpowszechnianie wielkich idei i pomysłów, z uwzględnieniem tego, iż nie każdy ma czas, aby zagłębić się w długą i wymagającą literaturę naukową. Twórcy TED (ang. Technology, Entertainment and Design) postanowili wypełnić brakującą lukę w świecie literatury i stworzyć serię książek, które będzie można przeczytać “na raz”, w autobusie, metrze, niedługiej podróży, bez konieczności odkładania jej lub dzielenia i czytania przez kilka tygodni. Przed wami moje ulubione TED-booki!

Stephen L. Petranek „Jak będziemy żyć na Marsie”

To nie tylko krótka książeczka, lecz potężny manifest



„Kiedy pierwszy człowiek postawi stopę na Marsie, ten moment stanie się dla ludzkości niesłychanie znaczący – staniemy się gatunkiem, który nie musi się ograniczać do życia wyłącznie na jednej planecie”.

„Jak będziemy żyć na Marsie” to książka zawierająca niewiele ponad 100 stron! Autor skupia się na zebraniu wszelkich potrzebnych informacji, aby wyjaśnić czytelnikowi jak najprawdopodobniej przebiegnie proces kolonizacji Marsa i w jaki sposób człowiek będzie w stanie na nim przeżyć.

To niezwykle ciekawe opracowanie, o tym, co najprawdopodobniej wydarzy się kiedy pierwszy człowiek postawi stopę na czerwonej planecie. Opisuje dylematy związane z pożywieniem, ubiorem, regulacją temperatury, czy uprawą roślinności. Czy kolonizacja Marsa polegać będzie na przekształceniu planety na podobieństwo Ziemi? Czy może należy się skupić na rozwoju technologii przystosowując ją do warunków na planecie? Przeczytajcie!

Barry Schwartz „Dlaczego pracujemy”

Do roboty!



Barry Schwartz, profesor psychologii, postanawia w sposób zwięzły zbadać motywacje, którymi ludzie kierują się, by codziennie poświęcić określoną liczbę godzin na wykonanie pewnych zadań, dla konkretnych osób (w tym dla samych siebie).

Podoba mi się, że autor rzuca wyzwanie ogólnemu przekonaniu, że to, co utrzymuje pracownika na stanowisku jest dobry system wynagrodzeń, wysokich premii lub kar, za ich nie wykonywanie. Autor rozszerza swoje badania o to, jak społeczeństwo i środowisko zawodowe wpływają na nasze postrzeganie pracy.

Barry Schwartz przytacza wiele przykładów oraz badań specjalistów ds. zarządzania i analizy wydajności ludzkiej. Dodatkowo dołącza anegdoty, dzięki którym odczarowuje niektóre mity, jakimi otaczamy się na co dzień. Przekonania związane z naturą ludzką i jej chęcią lub niechęcią do podjęcia pracy. Niezwykle ciekawe!

Chip Kidd “Oceń to.”



Umysł ludzki posiada wrodzoną potrzebę do oceniania rzeczy, które widzimy każdego dnia. Pierwsze wrażenie stanowi część naszego codziennego życia. Oceniamy, współczujemy, odczuwamy empatię lub wrogość.

Chipp Kidd w swojej książce zaskakuje mnie kreatywnością i mądrością w przekazywaniu informacji. Używając wykresu w skali od 1 do 10 analizuje on przykłady popularnych reklam oraz wyjaśnia procesy ich powstawania. Pokazuje, w jaki sposób kierując się pierwszym wrażeniem ufamy przekazom reklamowym.

Siddatrtha Mukherjee „Prawa medycyny. Czy medycyna rzeczywiście jest „nauką”?”

„Nigdy nie spodziewałem się, że medycyna okaże się światem tak niepewnym, na granicy bezprawia.”



W kolejnej książce z cyklu TED, doktor Siddatrtha Mukherjee próbuje przybliżyć czytelnikowi, jak medycyna balansuje między wiedzą a mądrością kliniczną, objawiającą się w tym co abstrakcyjne, niedoskonałe i niepewne.

W zwięzły i przystępny dla czytelnika sposób zostają nam przedstawione powody i odpowiedzi na pytanie, dlaczego oczekujemy od lekarzy i całej dziedziny jaką jest medycyna, by podejmowali jak najlepsze (jeśli nie doskonałe) decyzje, mając do dyspozycji niedoskonałe informacje.

Autor podejmuje się ustalenia pewnych praw, które jeśli będą stanowić uzupełnienie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia lekarskiego, mogą w znacznym stopniu poprawić jakość i skuteczność naszego leczenia. Jednym z tych praw, z którym zdecydowanie się zgadzam jest: silna intuicja znaczy więcej niż słaby wynik badań.

Jestem ciekawa, jak Wam podoba się pomysł, że idee, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się trudniejsze do przyswojenia z dziedzin m.in. technologii, architektury, świata biznesu, czy nauki. kondensowane są w lekturze „na raz”. Dajcie znać!

