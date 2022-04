Tytuły dla nastolatków, pełne przygód i dobrych wartości.

Najciekawsze książki dla nastolatków? Polecamy najlepszą literaturę młodzieżową!

Do tej pory polecałam wam grozę, powieści paranormalne, dystopijne, a nawet reportaże. Czas na literaturę dla młodzieży, która ma obecnie do zaoferowania o wiele więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Budowanie zdrowej samooceny jest czymś niezwykle trudnym dla wielu nastolatków, polecam więc tytuły, które mają inspirujący ton i zachęcają młodzież do uciszenia krytycznych głosów w ich głowach. Jeżeli masz wokół siebie młode osoby, na pewno ucieszą się z takiego prezentu!

Erin Hunter „Bambusowe Królestwo. Ocaleni z Potopu”



„Bambusowe Królestwo. Ocaleni z Potopu” to nowa seria powieści przygodowych kwartetu pisarek: Tui Sutherland, Kate Cary, Cherith Baldry i Victorii Holmes. Pod pseudonimem Erin Hunter wydały one uznany na całym świecie cykl fantasy „Wojownicy”. Ich najnowsza seria Bambusowe Królestwo opowiada historię trzech pand rozdzielonych przy urodzeniu, które muszą połączyć się, aby wypełnić niezwykle ważne proroctwo i stawić czoła przeznaczeniu.

Chociaż „Ocaleni z Potopu” to pierwsza część rozległego cyklu możemy w niej dostrzec zaczątki bogatej mitologii, w której akcja będzie się szerzej rozwijać w następnych częściach. Autorki oddają głos pandom, które wciągają czytelnika do królestwa zwierząt. Wraz z mieszkańcami Smukłego Lasu, Kwitnącego Wzgórza i Białych Kolców przechodzić będziemy przez wydarzenia, które będą miały na celu ocalenie całego Królestwa.

Podoba mi się sposób, w jakim autorki przedstawiły zwierzęta ubogacając je w ludzkie cechy, podkreślając ich osobowość i zdolność do podejmowania decyzji. Każdy z bohaterów wychowywał się w innej części Królestwa. Śledząc naprzemiennie ich punkty widzenia poznajemy ich perspektywę i zmagania, które stają się niezwykle uniwersalne. Każdy z nas posiada pragnienie, by zostać zaakceptowanym, dążymy do przyjaźni z osobami, które towarzyszą nam na naszej drodze. „Bambusowe Królestwo” pełne jest więc pięknych alegorii i metafor, które dla młodego czytelnika mogą być inspirujące i zachęcające do sięgnięcia po kolejne części cyklu.

Mikołaj Marcela „Dlaczego szkoła cię wkurza i jak ją przetrwać”



Mikołaj Marcela stworzył ilustrowany poradnik, który sama chciałabym mieć, gdy chodziłam do szkoły! Ta książka to doskonałe narzędzie dla każdego, kto nie umie się odnaleźć w środowisku szkolnym, ma problemy z nauką i chciałby lepiej odnaleźć się w szkolnej ławce.

Czas nauki nie musi kojarzyć się jedynie z udręką, nudą i stresem spowodowanym presją rówieśniczą i tą, nadawaną przez nauczycieli. Mikołaj Marcela dzieli się z czytelnikiem swoim doświadczeniem, a także proponuje mnóstwo ciekawych rozwiązań, które przydadzą się osobom w wieku szkolnym. Jako autor niezwykle empatycznie podchodzi do niechęci, jaką niekiedy uczniowie żywią do polskiego systemu edukacji, wyciąga pomocną dłoń i robi to niezwykle pomysłowo.

Dodatkowo autor proponuje, jak skutecznie się uczyć, podnosi na duchu, pokazując, jak pięknie dzieci i młodzież się od siebie różnią. Każdy w inny sposób będzie rozwijać swoje pasje i dążyć do swoich celów. Warto więc robić rzeczy zgodnie ze swoim temperamentem, poznając przy tym mocne i słabe strony. Podoba mi się, jak pomysłowo ten poradnik został zilustrowany, jestem przekonana, że stanie się doskonałym pomysłem na prezent dla dzieci i młodzieży dookoła nas.

Michelle Quach „Cała szkoła mówi o mnie”



Eliza Quan jest idealną kandydatką na redaktorkę naczelną szkolnej gazetki. Jej marzenia legną jednak w gruzach, kiedy posadę tę zdobędzie szkolny sportowiec, Len DiMartile. Wszystko poszłoby zgodnie z planem, gdyby nie fakt, iż nastolatka zakochuje się reprezentancie drużyny sportowej…

Michelle Quach wykreowała postać uczennicy nielubianej przez rówieśników, która posiada zaskakująco dobre, sarkastyczne poczucie humoru. Eliza nie boi się nazywać rzeczy tak, jak są przez nią postrzegane. Nie przestrzega utartych konwenansów, nie stara się być miłą i sympatyczną koleżanką, tylko dlatego, że wymaga tego etykieta. Ma w sobie jednak dużo uroku, przez co czytelnik patrzy na nią z podziwem i kibicuje rozterkom związanym z pierwszym zauroczeniem.

„Cała szkoła mówi o mnie” to bardzo ciekawe połączenie literatury young adult z powieścią obyczajową, pełną wnikliwych obserwacji na temat społecznego traktowania kobiet, szczególnie tych w młodym wieku. To również piękne studium przyjaźni, cała historia opowiada o dojrzewaniu i próbie odnalezienia własnego głosu pośród wielu opinii i młodzieńczych idei.

Walter Dean Myers „Potwór”



W Harlemie dochodzi do wstrząsającej zbrodni, w której właściciel sklepu zostaje zastrzelony przez kilku zamaskowanych przestępców. Szesnastoletni Steve Harmon sądzony jest za zabójstwo kwalifikowane, w konsekwencji którego grozi mu kara śmierci.

Powieść Waltera Deana Myersa jest dynamiczna, czytelnik od pierwszej strony zostaje w wciągnięty w wir wydarzeń. Zanim jednak dowiemy się czegoś więcej o samym bohaterze, będziemy musieli przejść przez wydarzenia na sali sądowej. Relacja ta jest szarpana i chaotyczna, dokładnie taka, jak wewnętrznie przeżywa ją młody bohater. Przebieg rozprawy odtwarza surowo, ale niezwykle wiarygodnie. To opowieść o strachu, braku nadziei i upokorzeniu, który doświadcza młoda osoba znajdująca się w tak tragicznych okolicznościach.

Książka „Potwór” doskonale udowadnia, że na rynku wydawniczym pojawia się coraz więcej literatury młodzieżowej, która śmiało może stawać obok nagradzanej prozy. Zaznaczę dodatkowo, że książka ta wchodzi w kanon lektur szkolnych w Stanach Zjednoczonych. O ile bardziej młodzież w Polsce sięgałyby po literaturę i rozbudzała w sobie pasję do poznawania różnych gatunków i stylów, gdyby dano im szansę, by sięgać po tego typu historie, tylko tym razem z własnego podwórka.

Uważam, że książki dla nastolatków potrafią być równie uzależniające i dla dorosłych! Jakie były wasze ulubione tytuły z czasów szkolnych?

Zobacz: Nie tylko dla kobiet - najciekawsze książki polskich autorek

Zobacz: Miłość, prawda i poświęcenie – książki o najważniejszych wartościach

Zobacz: Nowości na półce - co czytać w ten weekend?

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury pod marką "opowiemci", zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Współorganizatorka wydarzenia kulturalnego w Katowicach Blog Book Meeting i współautorka e-booka "#instabezściemy"

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Unsplash, własne, mat. promocyjne

Źródło tekstu: własne