Tak Polacy korzystają z telewizorów

Telewizja to ważny element życia ponad połowy Polaków. Większość korzysta z telewizora do dostarczenia sobie rozrywki. 15 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Relaksu.

Odbiorniki telewizyjne na stałe zagościły w domach Polaków, stając się częścią ich życia. Ponad 60% badanych uważa telewizor za ważny element salonu, a 78% ankietowanych podało, że najczęstszym powodem, dla którego go używają, jest rozrywka. Choć króluje telewizja linearna (prawie 40% wskazań), zmienia się tendencja użytkowania odbiorników. Coraz częściej służą one do streamingu (20%) czy oglądania kanałów na YouTube (ponad 13%).

Współczesne telewizory, tak zwane smart TV, dają możliwość połączenia z Internetem, dzięki czemu umożliwiają oglądanie zarówno tradycyjnej telewizji, jak korzystanie z szerokiej gamy aplikacji. Stały się zatem domowym centrum rozrywki, które w jednym miejscu pozwalają na dostęp do wielu różnych usług, w zależności do wieku użytkownika i jego potrzeb – od gamingu, przez platformy streamingowe, aż po słuchanie muzyki samemu lub w gronie znajomych. Zarówno w domu, jak i podczas spotkań on-line.

– skomentował Marcin Habzda, dyrektor generalny TP Vision w Polsce

Telefon stał się dla wielu z nas przedłużeniem ręki, ale jeśli chodzi o oglądanie filmów i seriali, idzie w odstawkę. Telewizor uznajemy za najważniejszą część wystroju salonu i co więcej – za 5 lat również chcemy go tam widzieć. Wielu widzów posiada własne tradycje i nawyki, dotyczące oglądania telewizji, chociażby podczas różnych świąt, a śledzenie na żywo transmisji ważnych wydarzeń buduje poczucie wspólnoty, przynależności i dostarcza im wielu emocji. Polacy świadomi czynników, które wzmacniają te doznania, takich jak jakość dźwięku i obrazu, kierują się nimi podczas kupna telewizora.

Z przeprowadzonego badania wynika, że Polacy podchodzą do kupna telewizora w sposób racjonalny. Cenią jakość, trwałość i dobre parametry techniczne, ważna jest dla nich cena. Potwierdza to nasze obserwacje – właśnie do takich klientów, zwracających uwagę na korzystny stosunek jakości do ceny, kierujemy serię telewizorów Philips Performance, które oferują jakość na poziomie urządzeń premium, są wyposażone w technologię Ambilight, a przy tym dostępne za rozsądne pieniądze.

– dodał Marcin Habzda

Źródło zdjęć: TP Vision

Źródło tekstu: TP Vision