Komiksy, które warto znać – część 12 (komiksy na Dzień Dziecka)

Zgodnie z obietnicą, chociaż spóźnioną o tydzień, dzisiaj chcę Wam zaprezentować kilka komiksów dla nieco młodszych odbiorców. Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka, więc mogą one być świetnym prezentem i wprowadzeniem do świata historii obrazkowych.

Do tej pory w serii „Komiksy, które warto znać” skupiałem się przede wszystkim na propozycjach superbohaterskich, bo są one mi najbliższe. Często proponowałem zeszyty i serie, które ze względu na swój mrok czy czasami wręcz brutalność nie nadają się dla młodszych odbiorców. Nie oznacza to jednak, że w komiksowym świecie nie ma propozycji, które nadają się dla dzieci.

Już za kilka dni wypada polski Dzień Dziecka. Czasu nie zostało dużo, ale jeszcze jest okazja, aby na prezent kupić właśnie komiks. Dzisiaj zaproponuję kilka serii lub zeszytów, które z pełną odpowiedzialnością można dać w ręce młodszego odbiorcy. Kto wie, może Twoja pociecha dzięki temu zakocha się w historiach obrazkowych i będzie to początek pięknego hobby.

Kaczor Donald / Kaczogród

Nie wyobrażam sobie, aby na liście polecanych komiksów dla dzieci zabrakło Kaczora Donalda. To absolutna klasyka, która wydawana była jeszcze w czasach mojego dzieciństwa. Sam nie miałem okazji ich kupować, ale jeden z moich kolegów kolekcjonował kolejne numery i gdy tylko u niego byłem i nadarzyła się ku temu okazja, to łapałem za przygody „bezspodniowego” kaczora. Powiem więcej, nawet teraz mam w swojej kolekcji kilka numerów Gigantów.

Komiksy z Kaczorem Donaldem są wydawane do dzisiaj, właśnie w formie zbiorczych zeszytów jako Gigant, Gigant Extra, MegaGiga lub Gigant Mamut. Jest też świetnie wydana seria Kaczogród, która zawiera starsze historie. Wybór jednego czy drugiego nie ma większego znaczenia. Różnią się one głównie objętością. Historie są tam różne i podłużne. Są to proste, lekkie i zabawne przygody Kaczora Donalda i jego świty. Na szczęście komiksy są bardzo tanie, bowiem poszczególne numery kosztują raptem kilkanaście złotych, więc polecam zakup od razu kilku. Wyjątek stanowi seria Kaczogród, ale ona jest wydawana w twardej oprawie.

Minecraft

Minecraft to jedna z najpopularniejszych jeśli nie najpopularniejsza gra na świecie. Jest uwielbiana zarówno przez młodszych graczy, jak i tych starszych. Źródłem jej sukcesu jest w mojej ocenie ogromna dowolność. Produkcja pozwala zarówno zwiedzać świat Netheru i odkrywać jego tajemnice, jak i skupić się na części twórczej i tworzeniu niesamowitych budowli. W Minecrafcie powstało już niemal wszystko, włącznie z Hogwartem czy całymi miastami.

Jeśli Wasza pociecha uwielbia Minecrafta, to obowiązkowo powinniście kupić mu lub jej komiksy z tej serii. W Polsce zostały wydane jak na razie 3 tomy, które opowiadają historie ze świata Netheru. Każdy z nich ma około 90 stron, więc to całkiem niezła lektura. Pomimo tego nie są to pozycje drogie, bo w miękkiej oprawie kosztują zaledwie 20-kilka złotych. Pozwolą dziecku lepiej zapoznać się z lubianym przez niego światem.

Batman/Fortnite

A co mogło wyjść z połączenia świata szalenie popularnej gry i niemniej popularnego superbohatera? Tego Twoje dziecko może dowiedzieć się z komiksów z serii Batman/Fortnite. Już sama nazwa mówi wiele. Bruce Wayne trafia w Gotham na tajemniczą wyrwę, która przenosi go do świata gry stworzonej przez Epic Games. Tam spotyka postacie znane z Fortnite’a. Batman stara się zrozumieć ten świat, ale w pewnym momencie odkrywa jego tajemnicę i musi uratować uniwersum DC.

To pozycja dla nieco starszych dzieci. W mojej ocenie jest godna polecenia właśnie dlatego, że łączy w sobie dwa światy. Fortnite to w tym momencie jedna z popularniejszych gier na świecie, więc już z tego powodu może zainteresować dziecko. Dodatkowo może być wprowadzeniem do pięknego i bogatego świata DC Comics. Sam uwielbiam komiksy z Batmanem, więc nie dziwcie się, że właśnie taka pozycja znalazła się w mojej polecajce. Jak na razie zostały wydane dwa numery: Batman Fortnite: Punkt Zerowy oraz Batman/Fortnite – Fundament, które kontynuuje wcześniejszą historię. Polecam raczej dla nastolatków, bo to jednak Człowiek Nietoperz.

Kajko i Kokosz

Nie mogłem sobie odmówić też polecenia polskiej klasyki. Może i przygody Kajko i Kokosza są mocno inspirowane francuską serią Asterix i Obelix. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. To nadal kawał świetnego komiksu. Są numery lepszy i gorsze, ale myślę, że najlepiej zapoznać się z całą serią. Poszczególne tomy nie są drogie, bo kosztują od kilkunastu do mniej więcej 25 zł.

Alternatywą jest tzw. Złota Kolekcja, czyli tomy zbiorcze, gdzie każdy zawiera w sobie jedną, dłuższą historię, która normalnie rozłożona była na kilka mniejszych numerów. W takim wypadku każdy tom to już koszt rzędu 60-70 zł, ale myślę, że nadal warto się nimi zainteresować.

W.I.T.C.H.

W.I.T.C.H. to międzynarodowy hit o pięciu młodych czarodziejkach, które zyskują mocy żywiołów oraz mocy Serca Kondrakaru. Tajemnicza Wyrocznia wyznacza je do ochrony naszego świata przez Innymi Wymiarem, który zamieszkany jest przez potwory. To klasyczna historia o przyjaźni, miłości, nastoletnich rozterkach i wielkiej przygodzie. Chociaż niektórzy mogą twierdzić, że to propozycja dla dziewczynek, to sam daleki jestem od takich stwierdzeń. Myślę, że wielu chłopców też może zaczytywać się w W.I.T.C.H.

W.I.T.C.H. sprawnie przeplata momenty, w których piątka przyjaciółek ratuje świat z ich codziennymi rozterkami. Historii nie brakuje dynamiki oraz humoru. W Polsce seria była wydawana w latach 2003-2008 i doczekała się w sumie 28 numerów. Dzisiaj łatwiej je kupić w zbiorczych wydaniach jako „Czarodziejki W.I.T.C.H. Księga 1-5”. Każdy z nich zawiera kilka klasycznych zeszytów. Cena to około 60-70 zł za tom. Dużo, ale myślę, że warto. To jeden z największych, komiksowych klasyków dla nastolatków.

Bartłomiej i Karmelek

Tym razem propozycja dla naprawdę najmłodszych. Przygody Bartłomieja i Karmelka można wręczyć każdemu dziecku, które nauczyło się czytać. Tytułowi bohaterowie to dwa osiołki – ojciec i tata. Wspólnie przeżywają różne przygody. Czasami wybierają się w podróże, czasami muszą zmierzyć się z problemami życia codziennego, jak np. organizacja imprezy urodzinowej Karmelka. Historie są uniwersalne. Często bawią, ale też wzruszają.

Bartłomiej i Karmelek to bardzo proste, ale jednocześnie wesołe przygody ojca i syna. Mają śliczne, akwarelowe ilustracje i z czystym sercem mogę je polecić każdemu, nawet najmłodszemu czytelnikowi. Myślę, że może to być doskonały wstęp do świata komiksów oraz książek. Sprawdzą się także jako wspólna, wieczorna czytanka. Można je wręcz potraktować jako pewnego rodzaju połączenie komiksu i książeczki dla dzieci.

Ernest i Rebeka

Ostatnia moja propozycja na dzisiaj to Ernest i Rebeka. Komiks opowiada o 6-letniej dziewczynce, która musi zmagać się z częstymi chorobami. Dodatkowo jej rodzice się kłócą i zaczynają myśleć o rozwodzie. Wtedy w jej życiu pojawia się nowy przyjaciel – mikrob o imieniu Ernest. Uczy ją jak może radzić sobie ze swoimi chorobami.

To świetna propozycja, bo chociaż skierowana jest do dzieci, to jednocześnie dotyka trudnych problemów. Te podane są w sposób przemyślany i odpowiedni dla młodszych odbiorców. Przygody Ernesta i Rebeki są czasami wesołe, czasami smutne, ale zawsze mądre, jak pisze polski wydawca. To tak naprawdę ich największa zaleta. Nie bez powodu komiks jest międzynarodowym bestsellerem.

Podsumowanie

To oczywiście zaledwie liźnięcie tematu komiksów dla dzieci. Nie będę ukrywał, że skupiłem się na tych najgłośniejszych i najbardziej znanych seriach czy zeszytach. Dlatego polecam Minecrafta, Fortnite’a lub Kaczora Donalda. Sama ich tematyka może być zachęcająca dla dziecka, które do tej pory nie miało do czynienia z historiami obrazkowymi.

Nie oznacza to jednak, że powyższe propozycje są najlepsze i absolutnie obowiązkowe, w końcu wiele zależy od indywidualnego gustu. Jest jeszcze całe mnóstwo komiksów dla dzieci, które mogą być dobrym prezentem na Dzień Dziecka. Już bez dłuższych opisów mogę wymienić jeszcze:

W cieniu drzew, Opowieści z Bukowego Lasu, Yakari i Wielki Orzeł, Kubatu, Ptyś i Bill, Rufus, Pikapidula, Oto Tosia, Maja i Minizaury, Pozytywka, Emilka Sza, Niesamowity Szerlok Worms, Studio Tańca, Lou!, Kamila i Konie, Śledztwa Enoli Holmes, Czarolina, Najwybitniejsi naukowcy, Mali Bogowie, Hugo i wiele, wiele innych.

