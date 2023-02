PlayStation Plus Festival of Play wystartował. Granie za darmo, zniżki, turnieje

Firma Sony rozpoczęła PlayStation Plus Festival of Play, czyli kilkudniowe pasmo promocji, debiutów nowych gier oraz aktywności dla wszystkich użytkowników usługi PlayStation Plus. Festiwal potrwa do przyszłego piątku.

Sony rusza z nową akcją dla użytkowników PlayStation Plus, choć nie tylko dla nich. Począwszy od 15 lutego, do 24 lutego członkowie subskrypcyjnej usługi mogą wziąć udział w akcji PlayStation Plus Festival of Play. Na graczy czeka sporo bonusów – od cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, przez turnieje, po rabaty na wybrane gry z PlayStation Store. W trakcie festiwalu będą dostępne również atrakcje dla osób, które nie są członkami PlayStation Plus.

Podwójne rabaty w PlayStation Store

W akcji PlayStation Plus Festival of Play wszyscy abonenci usługi PlayStation Plus będą mogli skorzystać z podwójnych rabatów w PlayStation Store, które zaczęły obowiązywać od 15 lutego. Na wszystkich graczy czekają promocje na największe tytuły dostępne na PlayStation 4 oraz PlayStation 5, w tym Rycerze Gotham, FIFA 23, Wiedźmin 3: Dziki Gon, czy Assassin’s Creed Valhalla. Dodatkowo abonenci PlayStation Plus otrzymają podwójną wartość zniżki na czas trwania promocji. Oferta jest ograniczona czasowo i potrwa do 1 marca, do godziny 23.59.

Weekend darmowej gry online

Posiadacze konsol PlayStation, którzy jeszcze nie mają dostępu do abonamentu PlayStation Plus, będą mogli wypróbować jego funkcje online w swoich ulubionych grach już w nadchodzący weekend. Promocja rozpocznie się 18 lutego i potrwa do niedzieli 19 lutego, do godziny 23:59. Będą z niej mogli skorzystać wszyscy użytkownicy konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 bez aktywnego abonamentu PlayStation Plus. Dodatkowo członkowie PlayStation Stars mogą zdobyć specjalny przedmiot kolekcjonerski, biorąc udział w tym wydarzeniu.

Turnieje PlayStation

W weekend 18-19 lutego odbędzie się wiele turniejów m.in. w grach FIFA 23, czy NBA 2K23, które będą otwarte również dla osób nieposiadających subskrypcji PlayStation Plus. Gracze, którzy wezmą w nich udział, zawalczą o 3-miesięczny dostęp do abonamentu PlayStation Plus.

Nowe tytuły w katalogu PlayStation Plus Extra i Premium

W lutym do katalogu gier PlayStation Plus Extra i Premium dołączają nowe tytuły. Są to między innymi Horizon Forbidden West, The Quarry, Resident Evil 7 Biohazard, Tekken 7 oraz Borderlands 3. Gracze będą mogli też zagrać w wersję testową God of War Ragnarök – po zakupie gry wszelkie postępy i osiągnięcia zostaną przeniesione na konto użytkownika.

