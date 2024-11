Sony prezentuje nowe gry w PlayStation Plus. Jest z czego wybierać

Sony ujawniło, jakie gry zostaną dodane do usługi PlayStation Plus Essential w grudniu. Lista jak zwykle zawiera trzy produkcje, ale i tak będzie z czego wybierać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Gracze, którzy opłacają abonament PlayStation Plus, przyzwyczaili się już, że co miesiąc Sony daje im przynajmniej 3 darmowe gry. Te można dodać do swojej biblioteki i grać w nie za darmo tak długo, jak opłacamy usługę. W grudniu gracze otrzymają dostęp do trzech bardzo dobrych tytułów.

Nowe gry w PlayStation Plus

Sony ujawniło już listę nowych, comiesięcznych gier PlayStation Plus na grudzień. W następnym miesiącu gracze dodadzą do swojej biblioteki trzy tytuły. Są to:

It Takes Two

Temtem

Aliens: Dark Descent

Szczególnie ciekawie prezentują się tutaj It Takes Two oraz Aliens: Dark Descent. Pierwsza z tych gier to rewelacyjna gra kooperacyjna, która została świetnie przyjęta i zebrała bardzo dobre oceny. Idealna propozycja na wieczory ze znajomym lub drugą połówką.

Z kolei Aliens: Dark Descent to taktyczny RPG w świecie Obcego. W grze sterujemy oddziałem żołnierzy, którzy muszą zmierzyć się z ogromnym zagrożeniem ze strony Ksenomorfów. Nie bagatelizowałbym też gry Temtem. To MMO inspirowane Pokemonami. W grze również zbieramy stworki, którymi możemy walczyć z innymi trenerami.

Zobacz: GTA 6 wywoła globalną pandemię. Nie, to nie jest żart

Zobacz: Xbox rozgrzewa atmosferę. Ruszyły promocje na Black Friday

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SolidMaks / Shutterstock.com, PlayStation

Źródło tekstu: PlayStation