Jak działają oszuści? Posłuchaj, to może nie połkniesz haczyka

Oszuści posuną się do wszystkiego, by wyłudzić pieniądze. Czy jesteś ich następnym celem?

Takich rzeczy nigdy nie można być pewnym. Czasami wystarczy jeden telefon, by doszczętnie zrujnować czyjś świat. Czasem jeden SMS sprawi, że oszczędności całego życia wyparują. Te rzeczy wcale nie dzieją się dlatego, że przesłany został jakiś magiczny, niezrozumiały kod. To owoc starcia manipulacji i sztuczek psychologicznych z ludzką naiwnością i desperacją. Wielki zysk bez ryzyka – to zawsze jest zbyt piękne, by było prawdziwe

Jak działają prawdziwi oszuści?

Możesz poznać metody działania prawdziwych oszustów i przy tym dobrze się bawić. Nie wymaga to czytania złożonych analiz technicznych ani słuchania wykładów specjalistów mówiących językiem niezrozumiałym dla zwykłych śmiertelników. Włącz podcast „Jazgot”. Znajdziesz go na Spotify (widok poniżej), YouTubie, Apple Podcast, Google Podcast albo bezpośrednio na platformie Voice House.

„Jazgot” to właściwie kryminalny serial w postaci dźwiękowej. Właśnie 4 sierpnia 2023 roku wydany został jego trzeci odcinek, w którym główny bohater przeżywa pierwszy kryzys. Piszę o nim, ponieważ niesie on niezwykłą wartość dodaną – powstał na faktach. Pod przykrywką historii człowieka, który już poukładał sobie życie, ale chciał szybko zarobić i wbić się na wyższy poziom, kryje się potężna dawka wiedzy o działaniu prawdziwych oszustów.

Zobacz: Hideo Kojima poprowadzi podcast. Opowie o tworzeniu gier

Autorem scenariusza jest Łukasz Orbitowski, dobrze znany czytelnikom nowej polskiej literatury fantastycznej. Zdobił nagrodę im. J. Zajdla i był nominowany do „Nike”.

O jakości podcastu jako materiału edukacyjnego zaś świadczyć może fakt, że swoim klientom poleca go mBank. Ja zaś polecam go niezależnie od tego, w którym banku trzymasz swoje oszczędności. Może dzięki temu będą bezpieczniejsze.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: B-D-S Piotr Marcinski / Shutterstock, Voice House, własne

Źródło tekstu: własne, mBank, Voice House