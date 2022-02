YouTube czekają zmiany. Nie będziecie zachwyceni

Aplikacja YouTube na Androida i iOS doczekał się liftingu. Odświeżony został interfejs odtwarzacza.

Niezależnie od systemu operacyjnego, YouTube pozostaje jedną z najpopularniejszych aplikacji, którą można znaleźć na praktycznie każdym smartfonie. Jako że kto się nie rozwija, ten się cofa, Google w nowych wersjach wprowadził do niej kilka zmian. Te najważniejsze dotyczą przede wszystkim interfejsu odtwarzacza.

YouTube z nowym interfejsem - łatwiejszy dostęp do popularnych funkcji

W nowej wersji ułatwiony został dostęp do niektórych funkcji w trybie pełnoekranowym. Łatwiej będzie m.in. ocenić film oraz uzyskać dostęp do komentarzy. Osobiście jednak najbardziej zadowolony jestem z tego, że ponownie na wierzch wyciągniętego ustawienia jakości obrazu.

Mówiąc krótko, zmiany w interfejsie YouTube w większości należy zaliczyć na plus. Dostęp do najważniejszych funkcji został ułatwiony, całość pozostała czytelna - no same pozytywy.

Z drugiej jednak strony dotychczasowy interfejs towarzyszył nam już dobrych kilka lat i wiele osób zdążyło się z nim oswoić. Jako że przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, można śmiało założyć, że w sieci pojawi sięco najmniej kilka głosów niezadowolenia.

Nowa wersja aplikacji powinna być już dostępna dla użytkowników Androida i iOS.

