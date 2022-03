Netflix oszalał! Będzie jeszcze drożej

Netflix szykuje kolejną podwyżkę cenę. Ile będzie trzeba za niego zapłacić?

Netflix sięga coraz głębiej do kieszeni swoich klientów. Po ogłoszeniu pilotażowego programu opłat za współdzielenie konta, firma postanowiła pójść o krok dalej i podnieść bazowe ceny swoich subskrypcji.

Dobra wiadomość jest taka, że podwyżka dotyczy wyłącznie USA, więc polskie portfele są bezpieczne - przynajmniej na razie. Gorzej, że pewnie prędzej czy później gigant zdecyduje się na podobny krok także w innych państwach.

Netflix - w USA zapłacą więcej

Jeśli subskrybujecie Netfliksa, to lepiej trzymajcie kciuki, żeby nastąpiło to jak najpóźniej, bo ostatnia podwyżka jest naprawdę konkretna. Za pakiet premium umożliwiający oglądanie w 4K na czterech ekranach jednocześnie, będzie trzeba zapłacić 19,99 dolarów (ok. 85 zł). Dotychczas kosztował "raptem" 17,99 dolarów.

Droższe będą także pakiety standardowy i podstawowy. Pierwszy podrożał z 13,99 dolarów do 15,49 dolarów (ok. 66 zł), a drugi z 8,99 dolarów do 9,99 dolarów (ok. 43 zł).

Nowe ceny mają stopniowo objąć wszystkich dotychczasowych subskrybentów, a cały proces potrwa kilka tygodni.

Co dostaniemy w zamian za wyższą cenę subskrypcji? Tak w zasadzie to nic. Przedstawiciele Netfliksa już jakiś czas temu deklarowali, że będą stopniowo wprowadzali kolejne podwyżki i, jak widać, ze swojej obietnicy się wywiązują.

Pozostaje tylko pytanie, czy użytkownicy taką słowność docenią. Już teraz Netflix jest jedną z najdroższych usług streamingowych na rynku, a konkurencji bynajmniej nie brakuje. Czy te dodatkowe dwa dolary wystarczą, by przelać czarę goryczy? Wkrótce się przekonamy.

