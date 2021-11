Google Play: za darmo aplikacje i gry o łącznej wartości 125 zł!

Przygotowaliśmy nowe zestawienie płatnych aplikacji i gier ze sklepu Play, które można pobrać za darmo. Ich łączna wartość przekracza 120 zł. Czas promocji jest oczywiście ograniczony. Jeśli to możliwe dodaliśmy także datę końca przeceny, zaczerpniętą z Google Play. Raz dodana do konta Google aplikacja dla Androida będzie Twoja na zawsze!

Teach Your Monster to Read: Phonics & Reading Game

Normalna cena aplikacji to 24,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play do 11 listopada.

Teach Your Monster to Read to nominowana do nagrody BAFTA gra edukacyjna, zatwierdzona przez brytyjski odpowiednik MEN. Aplikacja nauczyła czytać już ponad 16 milionów dzieci. Postępy potwierdzają rodzice i nauczyciele. Aplikacja będzie odpowiednia przez dwa pierwsze lata nauki czytania. Zaczyna od dopasowywania liter do dźwięków, a kończy na krótkich książkach.

W Polsce aplikacja nie będzie spełniać swojej funkcji, gdyż nie ma w niej materiałów dla naszego języka. Jeśli jednak twoje dziecko zaczyna naukę angielskiego albo uczęszcza do dwujęzycznego przedszkola, koniecznie wypróbujcie Teach Your Monster to Read.

Fractal Space HD

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play.

Fractal Space HD to wciągająca platformówka, widziana z perspektywy pierwszej osoby z pełną obsługą kontrolerów. Gra ma już swoje lata, ale wersja HD została wyposażona w poprawione tekstury, odpowiednie dla ekranów o wyższych rozdzielczościach. Zadaniem gracza jest rozwiązać tajemnicę, która doprowadziła go na stację kosmiczną. By to zrobić, trzeba znaleźć ukryte nagrania. Przechodzenie kolejnych etapów wymagać będzie precyzyjnego sterowania Taserem przy zdalnym korzystaniu z przełączników, wyczucia czasu przy omijaniu śmiertelnych pułapek oraz oszczędnego latania w przestrzeni z użyciem jetpacka – paliwo jest ograniczone!

Travel Tracker Pro - GPS

Normalna cena: 21,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play.

Travel Tracker to aplikacja dla osób lubiących długie spacery i różne wycieczki. Służy do zapisywania przebytej trasy, bazując na wskazaniach GPS telefonu, wraz ze zdjęciami. Jako podkład można wykorzystać Mapy Google lub OpenStreetMap. Zapis można przeanalizować lub wyeksportować do oglądania w innych programach jako plik GPX. Warto dodać, że zdjęcia z tras można przechowywać między innymi na Dysku Google i na Flickrze. Tu ciekawostka – można też oglądać zdjęcia z publicznych kont Flickr, zrobione w okolicy. Aplikacja pobiera je na podstawie metadanych.

DJ FX Custom Soundboard

Normalna cena: 2,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play do 9 listopada

DJ FX to prosty soundboard, pozwalający wzbogacić miksy i playlisty. Jest tu 10 dźwięków od eksplozji po lasery oraz precyzyjna kontrola głośności. Aplikacja sprawdzi się podłączona do miksera albo używana podczas odtwarzania muzyki z telefonu.

Legend of the Cartoon

Normalna cena: 11,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play do 9 listopada

Legend of the Cartoon to gra z pogranicza RPG i kolekcjonowania bohaterów. Zadaniem gracza jest zbudowanie unikalnego miasta, w którym mieszkają legendarne postacie o różnych cechach, mocnych stronach i słabościach. Bohaterów należy oczywiście sprawdzić w walce, ruszając przeciwko smokom, bossom i innym bohaterom, którzy stanęli po stronie zła. W międzyczasie można też ozdobić ich miasto, by nadać mu wyjątkowy styl.

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 68

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 67

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 66

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 65

Hero Knights (Idle RPG)

Normalna cena: 8,09 zł. Pobierz za darmo z Google Play do 9 listopada.

Hero Knights to gra tych samych autorów, to Legend of the Cartoon. Tu jednak mamy do czynienia z gatunkiem idle, kolekcjonowaniem dzielnych bohaterów i produkcja wspaniałych broni. Jak przystało na grę czerpiącą z RPG, tu również można rozwijać bohaterów i ich wyposażenie oraz ruszyć na pole bitwy z niezliczonymi przeciwnikami we wspaniałych światach.

Empire Warriors: Tower Defense Offline Game

Normalna cena: 1,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play do 10 listopada.

Trzecia gra w przeglądzie to wysoko oceniany tower defense. Przeceniona gra Empire Warriors zawiera dodatkowe zasoby, dzięki którym start będzie łatwiejszy. Grając, można liczyć na fabułę osadzoną w świecie fantasy, sporo taktycznego wykorzystania magii i dość złożone mechaniki, dzięki którym gra daje wyzwanie intelektualne. Przy tym jest uzależniająca.

Edge Lighting Pro - Border light & Hd wallpaper

Normalna cena: 19,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play do 12 listopada.

Edge Lighting Pro to aplikacja do personalizacji telefonu. Z jej pomocą można dodać kolorowe podświetlenie krawędzi ekranu telefonu. Sprawdzi się szczególnie na urządzeniach z lekko zagiętym ekranem. W ustawieniach można dopasować kolory, animację (w tym ustawić animowaną tapetę), oraz wybrać jedną z dostępnych tapet lub ustawić własne zdjęcie jako tapetę ekranu głównego.

Infinite Puzzle

Normalna cena aplikacji to 21,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play do 11 listopada.

Infinite Puzzle to prosta, ale wcale nie łatwa łamigłówka. Zadaniem gracza jest połączyć wszystkie linie na danym poziomie. Czasem można je połączyć w jedną figurę, czasem nie, co podnosi poprzeczkę. Sterowanie jest bardzo proste – trzeba dotykać odpowiednią część, by ją obrócić.

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 64

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 63

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 62

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 61

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Photo by <a href="https://unsplash.com/@berg_photo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Philipp Berg</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/forest-autumn?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyT

Źródło tekstu: wł., Google Play