Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 208 zł!

Sklep Google Play pęka w szwach od gier i aplikacji dla urządzeń z Androidem, zarówno darmowych, jak i płatnych. Te ostatnie są czasem przeceniane do 0 zł. Oto, co tym razem tam wypatrzyliśmy.

Memorize: Learn KoreanWords with Flashcards

Normalna cena aplikacji to 23,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 22.01.2022).

LIKECRAZY Inc. to deweloper, który użytkownikom sprzętu z Androidem oferuje aplikacje z cyklu Memorize, służące do nauki języków obcych. W najnowszej promocji można za darmo pobrać i zainstalować narzędzie, które przybliży nam język koreański. W aplikacji skorzystano ze sztucznej inteligencji oraz tradycyjnych fiszek, dzięki którym przyswojenie koreańskich słów powinno być łatwiejsze.

Przez najbliższe 5 dni (do 22 stycznia 2022 roku) za darmo można również pobrać i zainstalować aplikację Memorize: Learn CSAT Vocabulary with Flashcards, służącą do nauki koreańskiego słownictwa. Normalna cena aplikacji wynosi 23,99 zł.

The Losh Ship

Normalna cena aplikacji to 19,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 23.01.2022).

Gdy już znuży nas nauka języka koreańskiego, możemy odpocząć przy grze The Losh Ship. Zadaniem gracza jest tu wyruszyć na poszukiwanie skarbów z zaginionego statku piratów, eksplorując stare szlaki, rozwiązując łamigłówki i korzystając ze śladów pozostawionych przez rozbitków, którzy przed wiekami trafili na pewną wyspę.

OXP VPN - Secure VPN Proxy

Normalna cena aplikacji to 64,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 18.01.2022).

Aplikacja OXP VPN to narzędzie dla osób, które chciałyby chronić swoją prywatność podczas przeglądania Internetu. Można przy tym wykorzystać sieć serwerów proxy VPN, rozsianych po całym świecie, dzięki czemu witryna, na którą się udamy, nie musi nawet wiedzieć, w jakim kraju jesteśmy.

Block Puzzle

Normalna cena aplikacji to 14,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 22.01.2022).

Czas na nieco rozrywki. Tym razem znaleźliśmy coś dla miłośników łamigłówek. Block Puzzle to wciągająca gra, w którą można grać jedną ręką w dowolnej wolnej chwili. Wystarczy tworzyć poziome i pionowe linie z bloków, by je zdetonować i usunąć z planszy. Do wyboru mamy tu cztery tryby rozgrywki.

Skalar Pro wysoce zaawansowany kalkulator naukowy

Normalna cena aplikacji to 14,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 18.01.2022).

Skalar Pro to znacznie więcej niż kalkulator. To potężny silnik matematyczny i matematyczny język skryptowy, który łączy w sobie prostotę standardowych narzędzi z elastycznością programowania skryptów. Dzięki Skalarowi możliwe jest definiowanie argumentów i funkcji użytkownika, a także używanie ich w kolejnych obliczeniach, wyrażeniach i wykresach.

Fire Free Fall Pro

Normalna cena aplikacji to 13,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 22.01.2022).

Jeśli lubicie gry zręcznościowe, a jakość grafiki ma dla Was drugorzędne znaczenie, być może przypadnie Wam do gustu gra Fire Free Fall Pro, która przez chwilę dostępna jest za darmo. Do pokonania mamy tu niekończącą się ścieżkę, której przebycie staje się z czasem coraz trudniejsze.

Music player - pro version

Normalna cena aplikacji to 13,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 20.01.2022).

Gdy zainstalowany fabrycznie w smartfonie domyślny odtwarzacz muzyki nie spełnia Waszych wymagań lub oczekiwać, można sięgnąć po którąś z wielu dostępnych w sklepie Google Play aplikacji. Jedną z tych płatnych jest Music player, który przez ograniczony czas jest dostępny za darmo, więc można sprawdzić, co potrafi. Aplikacja obsługuje pliki muzyczne w formatach MP3, MP4, WAV, MO3 i M4A.

Wonder Knights PV: Nonstop Action Shmup RPG

Normalna cena aplikacji to 16,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 22.01.2022).

Na koniec można zerknąć do świata gry Wonder Knights PV w wersji płatnej (w promocji za darmo). Naszym zadaniem jest tu przebycie niekończących się lochów oraz pokonanie wszystkich przeszkód piętrzących się na naszej drodze. Coś w sam raz na długie zimowe wieczory.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Google Play