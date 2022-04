Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 166 zł!

Święta, święta i... po świętach. A przed nami kolejne zestawienie płatnych aplikacji i gier na urządzenia z Androidem, które przez ograniczony czas można pobrać ze sklepu Google Play i zainstalować zupełnie za darmo.

Manual Camera : DSLR - Camera Professional

Normalna cena aplikacji to 17,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 21.04.2022)

Pierwsze poświąteczne zestawienie płatnych aplikacji i gier, które w promocji można mieć za darmo, zaczynamy od narzędzia służącego do robienia zdjęć. Jeśli domyślna aplikacja fotograficzna w Twoim smartfonie Ci nie odpowiada, warto poszukać alternatywy w sklepie Google Play. Jedną z nich jest Manual Camera DSLR. Jak zapewnia deweloper, zmieni ona Twój telefon w profesjonalny aparat, z pełną ręczną kontrolą nad ISO, szybkością migawki, ekspozycją, ustawianiem ostrości i innymi funkcjami.

Manoir

Normalna cena aplikacji to 16,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 24.04.2022)

Gdy już zrobisz zdjęcia wszystkiemu, co warto sfotografować, odpocząć możesz z grą przygodową, taką jak Manoir. Twoim zadaniem jest tu eksploracja nawiedzonej rezydencji i zebranie skarbów, które w niej znajdziesz. Na gracza czeka tu również sporo łamigłówek, a z czasem robi się coraz trudniej. Każdy pokój to nowe, oryginalne wyzwanie.

Edge Lighting Pro - Border light & Hd wallpaper

Normalna cena aplikacji to 19,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 23.04.2022)

Edge Lighting Pro to aplikacja, której zadaniem jest dodanie do tapety na pulpicie oraz ekranie blokady świecącej obwódki. Efekty świetlne mogą być animowane i możesz je dostosować do własnych preferencji.

Bricks Crusher: brick breaker quest - ball crusher

Normalna cena aplikacji to 47,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 24.04.2022)

Zadanie w tej grze jest z pozoru bardzo proste - trzeba rozbić wszystkie bloki znajdujące się na planszy. Stopień trudności rośnie jednak z czasem, stanowiąc coraz większe wyzwanie dla miłośników tego typu gier. Bricks Crusher potrafi wciągnąć na długi czas.

Pholorize : Colorize Your Old Black & White Photos

Normalna cena aplikacji to 14,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 22.04.2022)

Masz czarno-białe fotografie i chciałbyś je ożywić kolorami? Aplikacja Pholorize powinna w tym pomóc. A ponieważ w ramach promocji jest przez chwilę za darmo, można w łatwy sposób sprawdzić, co to narzędzie potrafi.

JETZ - Definitive Edition

Normalna cena aplikacji to 14,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 21.04.2022)

JETZ - Definitive Edition to gra symulacyjna, w której wcielisz się w pilota wojskowego myśliwca. Twoim zadaniem jest udział w walkach powietrznych oraz pokonywanie wrogów przy użyciu różnorodnego arsenału bojowego. Do wyboru masz 30 rodzajów myśliwców i 7 różnych lokalizacji.

Ray Financial Calculator Pro

Normalna cena aplikacji to 12,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 22.04.2022)

Ta aplikacja to rozbudowany kalkulator finansowy, który powinien służyć pomocą osobom, które takie obliczenia chcą wykonać.

Sudoku {Pega Pro}

Normalna cena aplikacji to 19,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 20.04.2022)

Na koniec coś dla miłośników łamigłówek, czyli gra Sudoku. Dla nieznających tego tytułu: zadaniem gracza jest takie ułożenie cyfr (a w niektórych przypadkach również liter), aby w każdym wydzielonym bloku wykorzystać je wszystkie i by żadna z nich wystąpiła tylko raz w danym wierszu oraz kolumnie.

