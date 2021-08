Platformy VOD – sprawdź, które z nich są najchętniej wybierane przez Polaków

Serwisy VOD już od jakiegoś czasu zyskiwały popularność wśród Polaków. Pandemia i kolejne lockdowny, a co za tym idzie – brak niemożliwości wyjścia do kina, sprawiły, że zainteresowanie nimi jeszcze bardziej wzrosło. Wpływ na to mają też zapowiedzi wprowadzenia nowych platform VOD na polski rynek.