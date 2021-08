Jak można obniżyć koszty streamingu muzyki?

Serwisy streamujące muzykę zyskują na popularności z wielu powodów. Rośnie liczba osób doceniających ich zalety. Na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań tego typu, więc oferta dla przeciętnego użytkownika stale się poszerza. Jednak niektórzy wciąż zastanawiają się, czy streaming muzyki naprawdę się opłaca.

Większość platform oferujących streaming muzyki proponuje swoim użytkownikom co najmniej dwa-trzy pakiety, które dostosowane są do ich oczekiwań i możliwości finansowych. Dzięki temu można słuchać muzyki w wysokiej jakości i bez reklam, dowolnie wybierając utwory. Ale czy możesz zaoszczędzić na tego rodzaju usługach?

Jakie są koszty streamingu muzyki? Czy platformy dają możliwość oszczędzania na swoich usługach?

Jak to zostało wyżej wspomniane, praktycznie każdy z serwisów streamujących muzykę oferuje różne rodzaje kont czy pakietów dla użytkowników. Jednak nawet najtańsze opcje przy wielu regularnych wydatkach mogą stanowić dodatkowe obciążenie dla budżetu domowego i będzie trzeba z niego zrezygnować.

Dlatego też pojawiają się na rynku nowe rozwiązania. Przykładem może być opcja skorzystania z darmowej wersji próbnej serwisu, a w niektórych przypadkach także darmowego konta. Wiąże się to oczywiście z pewnymi ograniczeniami. Jedną z ciekawostek jest rozwiązanie, jakie planuje wprowadzić na rynek platforma Spotify, czyli pakiet za 99 centów (w Polsce ok. 4 zł). Ma to stanowić kompromis pomiędzy oferowanym przez ten serwis kontem bezpłatnym a premium. Użytkownik będzie mógł dowolnie przewijać muzykę, jednak od czasu do czasu pojawi się reklama.

W jaki jeszcze sposób można obniżyć koszty związane z korzystaniem z serwisów streamujących muzykę?

Pojawia się zatem pytanie, czy można słuchać muzyki w jakości premium bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków? Istnieje taka możliwość. Daje ją uczestnictwo w Programie PAYBACK. Po uzbieraniu odpowiedniej liczby punktów można je wymienić na karty podarunkowe do takich serwisów jak Tidal czy Spotify.

Vouchery dostępne są w różnych nominałach, dzięki czemu bez większych problemów dobierzesz taki, który będzie odpowiadał liczbie zebranych punktów i twoim potrzebom. To rozwiązanie pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy na inne wydatki bez konieczności wyrzekania się przyjemności słuchania muzyki z ulubionego serwisu streamingowego.

