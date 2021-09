Zmiana kół jest łatwa! Zrób to sam z tym narzędziem z AliExpress [promocja!]

Zmiana kół, demontaż bagażnika, malowanie płotu czy po prostu remont – nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie ruszyć jakąś starą śrubę. Gdy klucz nasadowy potrzebuje dodatkowego wsparcia, trzeba sięgnąć po narzędzie większego kalibru: klucz udarowy.

Zbliża się sezon zmiany opon i przygotowań do zimy, a to doskonały moment, by napisać o narzędziu dostępnym na AliExpress w bardzo dobrej cenie. Chodzi o bezprzewodowy klucz udarowy 20 V Deko DKBW20XL01. To nowe, dobrze przemyślane narzędzie, któremu niestraszne zardzewiałe nakrętki, stara farba i śruby wkręcone do granic możliwości.

Klucz udarowy Deko na AliExpress, jak i wiele innych narzędzi tego producenta, można kupić taniej niż w innych sklepach. Między 20 i 22 września 2021 roku kosztuje tam tylko 228 zł (za wariant z jednym akumulatorem). Wysłany zostanie z polskiego magazynu. Oznacza to, że zamówione narzędzie dostaniesz w ciągu 3 dni.

Klucz udarowy Deko – co w zestawie?

W pudełku znajduje się oczywiście klucz udarowy, akumulator, ładowarka do niego, a także pierwsze narzędzie – popularny klucz nasadowy 19 mm. Śruby i nakrętki tego rozmiaru znajdują się często przy kołach naszych samochodów, trzymają elementy ogrodzeń, altanek i wiele innych konstrukcji. Poza tym jest tu też trzpień i oring zabezpieczający klucz nasadowy oraz „ucho” pozwalające zawiesić klucz.

Oczywiście klucz może korzystać także z innych nasadek z mocowaniem 1/2" (13 mm). Jestem pewna, że w każdym domu majsterkowicza są już nasadki z odpowiednim rozmiarem mocowania.

Na AliExpress można kupić dwa warianty tego zestawu: z jednym akumulatorem lub z dwoma. Do zastosowań indywidualnych (na przykład do wożenia w samochodzie) spokojnie starczy wersja z jednym. Jeśli planujesz wyposażyć w ten klucz bardziej zaawansowany warsztat, sięgnij po drugi akumulator.

Klucz udarowy Deko – możliwości i parametry

Przejdźmy do konkretów. Deko DKBW20XL01 to narzędzie zaskakująco małe. Klucz jest mniejszy od przeciętnej wkrętarki. Zasilanie zapewnia akumulator 1,5 Ah, zdolny przekazać napięcie do 20 V. Na akumulatorze znajduje się wskaźnik naładowania. Nie ma tu dedykowanej stacji do ładowania – kabel trzeba po prostu podłączyć do akumulatora. Czas ładowania wynosi do 2 godzin. Oczywiście inne bezprzewodowe narzędzia Deko korzystają z tego samego typu akumulatorów.

Bezszczotkowy silnik może pochwalić się momentem 350 Nm. Udar może wykonać do 3200 uderzeń na minutę (IPM), zależnie od obrotów. Spust zapewnia płynną regulację obrotów, ale ponadto można skorzystać z 3-poziomowego ograniczenia:

0-1000 RPM i 0-1800 IPM;

0-1800 RPM i 0-2400 IPM;

0-2450 RPM i 0-3200 IPM.

O wybranym trybie informuje dioda przy podstawie klucza udarowego. O tej regulacji można myśleć jak o trzech biegach klucza. Ograniczenia są dostępne przy wkręcaniu. Przy obrotach w przeciwnym kierunku regulacja nie jest dostępna, a wskaźnik świeci na czerwono. Dodatkowo warto wiedzieć, że ma on elektryczny „hamulec” i zatrzymuje silnik, gdy tylko zdejmę palec ze spustu. Hamulec działa błyskawicznie.

Klucz udarowy Deko DKBW20XL01 waży 1,5 kg, ale jest przy tym zaskakująco ergonomiczny. Nie trzeba mieć dużych ani wyjątkowo silnych dłoni, by go obsłużyć. Nie ma tu nic zaskakującego. Miłym dodatkiem jest lampka oświetlająca obszar roboczy, choć jasnością światła pokonuje ją nawet latarka w telefonie.

Czy klucz udarowy Deko DKBW20XL01 sprawdzi się w praktyce? Sądzę, że tak. Nie znalazłam śruby, której by nie odkręcił, a sprawdzałam zarówno koło samochodowe, jak i rude od rdzy śruby przy drzwiach piwnicy. Udar czyni cuda! Ręcznie w życiu bym tych śrub w piwnicy nie odkręciła, a zmiana kół zajęła o rząd wielkości mniej czasu, niż gdybym korzystała z klucza ręcznego.

Klucz udarowy nie jest jedynym narzędziem Deko, które gości w mojej skrzynce z narzędziami. Od lat przy pracach domowych i kreatywnych używam narzędzia o znacznie mniejszym kalibrze. Często towarzyszy mi bowiem miniwiertarka precyzyjna Deko DKRT200J01. Gdy trzeba wiercić małe otwory, coś wyszlifować lub wygładzić, nie ma lepszego narzędzia. Wybrałam markę Deko ze względu na świetny stosunek jakości do ceny. W przypadku klucza udarowego będzie podobnie.

