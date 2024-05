Zdążył wypłacić pięć tysięcy złotych. Wirtuoz oszustw w rękach policji

Wrocławska policja zatrzymała 25-letniego oszusta, który działał podobnie jak aresztowany wcześniej 28-latek. Mężczyzna, współpracując z innymi przestępcami, zdobywał dane do płatności BLIK, umożliwiające mu wypłacanie środków z bankomatów.

Najnowsze Zatrzymanie

25-latek, który w minionym tygodniu został zatrzymany przez policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, wypłacał pieniądze na podstawie skradzionych kodów BLIK, podobnie jak zatrzymany wcześniej 28-latek. Funkcjonariusze podczas przeprowadzanych czynności ujawnili przy nim blisko 5 tys. złotych w gotówce, pochodzących z wypłat z bankomatów na terenie Wrocławia.

Na podstawie ustaleń oraz pracy operacyjnej, w tym zabezpieczonych nagrań z kamer zamieszczonych w bankomatach, funkcjonariusze udowodnili 25-latkowi do tej pory 23 tego rodzaju czyny. Śledztwo ma charakter rozwojowy, gdyż zatrzymany 25-latek, podobnie jak jego 28-letni kolega, jest tylko jedną z osób biorących udział w tym procederze. Sąd zdecydował już o zastosowaniu wobec zatrzymanego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dwumiesięcznego aresztu.

Metody Oszustów

Wrocławscy policjanci wielokrotnie apelowali o ostrożność podczas kontaktów internetowych. Mimo tych ostrzeżeń, do komisariatów wciąż zgłaszają się osoby oszukane przez przestępców, którzy pozbawili ich środków finansowych. Metody, jakimi posługują się oszuści, aby zdobyć dane do logowania w bankowości internetowej lub kody BLIK, są różnorodne i wyrafinowane. Rada jest natomiast jedna — należy bezwzględnie starać się zweryfikować tożsamość osoby kontaktującej się z nami, czy to przez telefon, SMS, komunikator internetowy, czy e-mail. A teraz kluczowe metody stosowane „w oszustwie na BLIKA”:

Podszywanie się pod Znajomych

Jedną z popularnych metod jest włamywanie się na prywatne konta na portalach społecznościowych. Oszuści podszywają się pod znajomych lub członków rodziny i piszą do osób z listy kontaktów, prosząc o przesłanie kodów BLIK. Dzięki pozyskanym w ten sposób informacjom wypłacają pieniądze z bankomatów.

Fałszywe Strony Płatności

Oszuści kradną dane swoich ofiar również poprzez popularne portale służące do zakupów internetowych. Wybierają konkretne ogłoszenia i kontaktują się z ofiarą, rzekomo chcąc przekazać zapłatę za towar. Niczego nieświadome osoby klikają w przesłane im linki do podrobionych stron płatności online. Po wprowadzeniu danych do logowania oszuści wykorzystują je do włamania się na konto bankowe użytkownika i wypłacają środki za pomocą BLIK.

Legenda

Kolejną metodą jest działanie pod tzw. legendą. Oszuści podszywają się pod policjantów, wnuczków, prokuratorów, pracowników banków czy maklerów giełdowych, aby zdobyć zaufanie ofiar i wyłudzić od nich dane lub pieniądze.

