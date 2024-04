Ten list z Legnicy oznacza dla ciebie tarapaty

Nieznana przesyłka z Legnicy może oznaczać duże kłopoty dla jej odbiorcy. Od teraz stamtąd spływać będą egzekucje i wezwania do uregulowania nieprawidłowości.

Zmiany w działaniu ZUS-u

Dążąc do skuteczniejszego egzekwowania nieprawidłowo pobranych emerytur, rent czy zasiłków powstał projekt zmiany rozporządzenia ministra finansów, w ramach którego już nie 43 dyrektorów oddziałów ZUS, lecz jeden legnicki oddział ZUS został przypisany dla całej Polski. Taka specjalizacja ma zwiększyć zarówno skuteczność, jak i szybkość odzyskiwania nienależnie pobranych środków, czytamy w Rzeczpospolitej.

Po zmianie przepisów to dyrektor legnickiego oddziału ZUS zajmie się ogólnokrajową egzekucją należności pieniężnych, z tytułu niepoprawnie pobranych zasiłków (np. chorobowych) i innych świadczeń, w tym 800 plus czy emerytur. Zostaną zarówno przejęte bieżące sprawy, jak i prowadzone będę nowe postępowania — z racji długich terminów „do wzięcia” jest około 70 tys. spraw.

Dla trwających spraw dodatkowy list

Obecnie trwające sprawy podczas przekazania akt do Legnicy będą odpowiednio notyfikowane. Dyrektorzy oddziałów ZUS będą musieli przesłać do interesantów informacje o zmianie organu egzekucyjnego oraz nowym rachunku do wpłaty — legnickiego oddziału ZUS-u.

Jeśli należysz do tych osób i liczysz, że twoja sprawa przepadnie w legnickim bałaganie, nic z tego. Nowe obowiązki legnickiego ZUS-u oznaczają w praktyce zatrudnienie nowych osób w oddziale, by system był w pełni drożny.

