Rosja zagrożona? SWIFT to broń niezawodna, ale obosieczna

Rosja najechała na Ukrainę, a tymczasem na kraj rządzony przez Vladimira Putina nakładane są kolejne sankcje. Jedną z nich mogłoby być odcięcie od systemu SWIFT, jednak byłaby to broń obosieczna, której boją się zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska.

Sytuacja za naszą wschodnią granicą staje się coraz bardziej napięta. Najpierw prezydent Rosji ogłosił swoje poparcie dla niepodległości dwóch zachodnich okręgów Ukrainy, a dziś (24 lutego 2022 roku) zaatakował to państwo. Z tego powodu państwa Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone czy wiele innych nakładają na Rosję przeróżne sankcje, które mają przymusić władze tego kraju do poszanowania nienaruszalności terytorialnej Ukrainy. Jedną z sankcji mogłoby być odcięcie Rosji od systemu SWIFT. Co to w ogóle jest i dlaczego ta broń jest obosieczna? Wyjaśniamy poniżej.

SWIFT – co to jest?

Jak podaje Wikipedia, Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) jest to założone w 1973 roku międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych, utrzymujące sieć telekomunikacyjną służącą do wymiany informacji. SWIFT, którego każdy uczestnik posiada specjalne oznaczenie BIC, pośredniczy w transakcjach między bankami, domami maklerskimi, giełdami i innymi instytucjami finansowymi.

SWIFT został założone w 1973 roku w celu zastąpienia teleksu i jest obecnie wykorzystywany przez ponad 11 tysięcy instytucji finansowych do wysyłania bezpiecznych wiadomości i zleceń płatniczych. Bez globalnie akceptowanej alternatywy, jest to niezbędna "hydraulika" dla globalnych finansów.

SWIFT – broń niezawodna, ale obosieczna

Usunięcie Rosji z systemu prawie uniemożliwiłoby instytucjom finansowym wysyłanie pieniędzy do lub z tego kraju, powodując nagły szok dla rosyjskich firm i ich zagranicznych klientów. Dotknęłoby to przede wszystkim nabywców eksportu ropy i gazu denominowanego w dolarach amerykańskich. W 2014 roku oszacowano, że wykluczenie Rosji z SWIFT spowodowałoby skurczenie jej gospodarki o 5%.

W 2012 roku SWIFT odłączył irańskie banki po tym, jak zostały one objęte sankcjami przez Unię Europejską w związku z programem nuklearnym tego kraju. Iran stracił przez to prawie połowę swoich dochodów z eksportu ropy naftowej i 30% handlu zagranicznego.

Nie jest jasne, jak duże jest poparcie wśród sojuszników USA dla podjęcia podobnych działań przeciwko Rosji. Stany Zjednoczone i Niemcy mają najwięcej do stracenia, jeśli Rosja zostanie odłączona, ponieważ ich banki są najczęstszymi użytkownikami SWIFT do komunikowania się z rosyjskimi bankami. Europejski Bank Centralny ostrzegł kredytodawców ze znaczną ekspozycją na Rosję, aby przygotowali się do sankcji przeciwko Moskwie. Urzędnicy EBC pytali również banki, jak zareagowałyby na scenariusze, w tym ruch uniemożliwiający rosyjskim bankom dostęp do SWIFT.

Według najnowszych doniesień agencji Reuters, Unia Europejska prawdopodobnie na tym etapie nie podejmie kroków w celu odcięcia Rosji od globalnego systemu płatności międzybankowych SWIFT, ponieważ pracuje nad nowym pakietem sankcji przeciwko Moskwie za jej działania przeciwko Ukrainie. Do takiego działania (odcięcia) wezwali ministrowie spraw zagranicznych państw bałtyckich, jednak inne państwa członkowskie Unii patrzą na taki ruch niechętnie. Uderzyłby on w rosyjskie banki, ale równocześnie utrudnił europejskim wierzycielom odzyskanie pieniędzy od rosyjskich firm i instytucji. Jest to zatem broń niezawodna, ale obosieczna.

Z kolei serwis protocl.com wyjaśnia, dlaczego wykluczenie Rosji z systemu SWIFT może być niekorzystne dla USA. Ma to związek z obawą o status dolara amerykańskiego jako globalnej waluty rezerwowej. Sankcje SWIFT, zamiast być "opcją nuklearną" udaremniającą Rosję, mogą być pierwszym elementem sekwencji wydarzeń, które wzmocnią wspierane przez Chiny i Rosję alternatywne systemy płatności cyfrowych. Takie sankcje mogą również, w dłuższej perspektywie, skierować rynki wschodzące w kierunku systemów opartych na blockchain, które zmniejszyłyby globalną zależność od międzynarodowego systemu walutowego skoncentrowanego na Stanach Zjednoczonych.

