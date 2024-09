Revolut rzuca koło ratunkowe. Idzie odsiecz dla dłużników

Revolut poinformował swoich klientów o wprowadzonej nowości. W zakładce kredyty, w aplikacji można już odnaleźć nowy produkt.

Revolut poszerza swoją ofertę kredytową, celując w klientów polskich banków. Póki co, za pomocą kredytu konsolidacyjnego, refinansować można tylko kredyty zaciągnięte w złotych polskich. Wprowadzenie nowego produktu może stać się ratunkiem dla osób, które są zadłużone w innych instytucjach i gubią się w gąszczu nieprzejrzystej struktury.

Kredyt konsolidacyjny Revolut

To produkt, który umożliwia łączenie ze sobą różnych zobowiązań finansowych w jedną całość. W przypadku Revolut Bank, klienci mogą skonsolidować ze sobą kredyty konsumenckie, zaciągnięte w innych bankach (ale z polską walutą). Co ciekawe, zapowiedź konsolidacji może obejmować także dodatkowe środki. Może to być atrakcyjna opcja dla tych, którzy potrzebują dodatkowej gotówki. Wszystkie formalności można załatwić za pomocą aplikacji, co jest bardzo wygodne. Wizyta w banku jest zbędna.

Kredyt Revoluta to metoda na uporządkowanie finansów - jedna rata, zamiast wielu. Co może skutkować lepszym zarządzaniem swoimi finansami.

Oczywiście, Revolut nie jest pierwszym bankiem, który oferuje tego typu kredyt konsolidacyjny. W ofertach obecnych na rynku można właściwie przebierać do woli. Mają go w ofercie: Bank Pekao, Santander, PKO BP. Revolut jednak aspirując do tego, by stać się bankiem pierwszego wyboru Polaków, musi także takie rzeczy oferować swoim klientom.

Podobnie, jak w innych bankach, maksymalna kwota refinansowania wynosi 150 000 złotych. Informacje o możliwych do refinansowania kredytach pojawiają się automatycznie, na ekranie telefonu. Klient może zaznaczyć, które ze zobowiązań chciałby skonsolidować i od razu widzi ile będzie wynosiła miesięczna rata. Oprocentowanie zaczyna się od 7,99%, a wszystkie warunki są opisane szczegółowo w aplikacji. Co ważne, klient jest poddawany ocenie kredytowej, co oznacza, że niektórym osobom Revolut może odmowić skorzystania z tej oferty.

