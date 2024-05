mPay zasili funkcjonalnie Żappkę. Jest umowa

mPay nawiązał współpracę z Żabką. W jej ramach fintech udostępni swoje API, dzięki czemu użytkownicy Żappki otrzymają w przyszłości dostęp do nowych funkcji.

Firmy mPay i Żabka podpisały umowę współpracy, która umożliwia wdrożenie funkcjonalności z portfolio mPay do aplikacji mobilnej Żappka. Z tej ostatniej korzysta ponad 7,5 mln użytkowników. mPay udostępni Żabce jedno ze swoich API, co da w przyszłości użytkownikom Żappki dostęp do nowych funkcji. Nie podano jednak, co to dokładnie będzie.

Współpraca z Żabką jest dowodem na to, że rynek ma ogromny potencjał. Jeszcze do niedawna niektóre mechanizmy były zamknięte w dedykowanych aplikacjach, a teraz widzimy, że dostęp do nich staje się coraz szerszy. To krok, który stworzy zarówno Żabce jak i mPay jeszcze większe perspektywy dalszego rozwoju. Mam nadzieje, że w przyszłości znajdziemy więcej możliwości do realizacji wspólnych działań.

– powiedział Andrzej Basiak, CEO mPay S.A.

Cieszymy się z perspektywy realizacji wspólnego projektu z mPay, dzięki któremu w przyszłości jeszcze bardziej rozszerzymy zakres usług dostępnych w Żappce. Stale pracujemy nad wdrażaniem innowacji i ulepszeń Żappki, tak aby jeszcze lepiej służyła naszym klientom i spełniała ich codzienne potrzeby. Mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli podzielić się z nimi szczegółowo efektami tej współpracy.

– dodał Wojciech Krok, Członek Zarządu Grupy Żabka, Dyrektor Zarządzający Żabka Future

Umowa, którą podpisały firmy mPay i Żabka, zakłada wdrożenie jednej funkcjonalności. Obie strony zadeklarowały, że są otwarte na rozmowy w kontekście potencjalnego rozszerzenia portfolio usług w przyszłości.

