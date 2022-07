Może jeszcze tego nie wiesz, ale jesteś klientem Revolut Banku

Revolut rozsyła do swoich użytkowników wiadomości potwierdzające to, co zapowiadał pod koniec kwietnia – przeniesienie wszystkich europejskich klientów do spółki Revolut Bank. Chcesz tego, czy nie – jesteś klientem nowej instytucji finansowej.

Pod koniec kwietnia Revolut informował swoich klientów, że kończy z działalnością jako instytucja pieniądza elektronicznego i będzie działał już jako pełen Revolut Bank. Zmiany zaplanowane zostały na 1 lipca 2022 i tak się też stało. Od dzisiaj wszyscy klienci Revolut Payments UAB zostali przeniesieni do Revolut Bank UAB.

Na czym polega różnica? Dotychczas firma miała licencję instytucji obsługującej elektroniczne instrumenty płatnicze, która wiązała się z ograniczeniami dotyczącymi oferty. Licencję początkowo zapewniała jej Wielką Brytania, a po Brexicie – Litwa.

Jednocześnie w 2020 roku na mocy oddzielnej licencji bankowej przyznanej przez Bank Litwy i Europejski Bank Centralny (ECB) firma rozpoczęła działalność jako Revolut Bank z ofertą depozytowo-kredytową. Ponieważ teraz ta licencja została przedłużona, firma zdecydowała się połączyć obydwa podmioty. Klienci Revolut Payments są dziś automatycznie przenoszeni do Revolut Banku, a ich konta są tym samym przekształcane w konta bieżące.

Jesteś klientem Revolut Banku – co to oznacza?

Używany w Revolut Payments UAB numer konta IBAN nie ulega zmianie. Bankowe konto bieżące służy do wykonywania płatności i przechowywania środków, tak jak miało to miejsce dotychczas. Jednocześnie środki na koncie bieżącym klienta oraz na rachunku depozytów płatnych na żądanie (jeśli dotyczy) są objęte systemem gwarancji depozytów do kwoty 100 tys. euro. Klienci mogą też korzystać z oferty kredytowej i składać wnioski o karty kredytowe z limitem nawet 50 tys. zł.

Pozostałe usługi i produkty oferowane dotąd przez Revolut Payments UAB (z wyłączeniem ubezpieczeń) od dziś będzie dostarczać spółka Revolut Bank UAB. Podmiot ten odpowiada też za plany Revolut Plus, Premium i Metal. Klienci nie powinni odczuć żadnych negatywnych zmian.

Revolut Bank UAB jest również ubezpieczycielem, jednak w przeciwieństwie do Revolut Payments UAB firma Revolut Bank UAB nie świadczy usług dystrybucji ubezpieczeń. W związku z tym od dziś roku za informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej odpowiada nowy broker, Revolut Insurance Europe UAB.

Ważna zmiana dotyczy usług otwartej bankowości. Klienci korzystający z nich w celu uzyskania dostępu do swoich rachunków zewnętrznych będą musieli dokonać nowego uwierzytelnienia dla Revolut Bank UAB.

Wprowadzone zmiany wymagały niewielkich modyfikacji regulaminów pozostałych produktów Revolut – są one dostępne na stronach firmy: https://www.revolut.com/pl-PL/legal.

