Masz konto w tym banku? W weekend stracisz dostęp do pieniędzy

mBank dosyć często grzebie w swoich systemach bankowych, które dzięki temu mają działać coraz lepiej. Wprowadzanie zmian i aktualizacje powoduje jednak czasowe odcięcie klientów banku od ich piniędzy.

mBank chce swoim klientom dostarczać usługi i rozwiązania o jak najwyższej jakości. To wymaga systematycznych modernizacji systemów bankowych, co mBank dość często robi. Z jakim skutkiem? O tym mogą się przekonać klienci banku. To z kolei wymaga czasowego wyłączania banku, co ma się stać również w najbliższy weekend.

Wszystko zdarzy się w nocy z soboty na niedzielę, czyli z 25 na 26 maja 2024 roku. Wtedy:

Przez całą noc zapłacisz kartą w sklepach stacjonarnych, restauracjach, skorzystasz z bankomatu. Płatność kartą w Internecie nie będzie możliwa w godzinach od 2:30 do 9:00 (26 maja 2024 roku).

W godzinach od 2:30 do 9:00 nie zalogujesz się na swoje konto w Internecie oraz w aplikacji mobilnej. W tym samym czasie nie złożysz żadnego wniosku.

Podczas przerwy pracownicy mLinii nie będą mieli wglądu w Twoje dane związane z bankiem, dlatego w tym czasie nie zrealizujesz żadnej operacji w ten sposób.

Przerwa techniczna dotknie również klientów mBanku z obszaru MSP i Korporacje. W niedzielę (26 maja 2024 roku), w godzinach od 2:30 do 9:00 nie zapłacą oni kartą w Internecie, jak również w sklepach stacjonarnych czy restauracjach. W tym czasie nie będą też mogli skorzystać z bankomatu.

Jeśli planujesz wykonywanie jakichś płatności w godzinach przerwy technicznej, lepiej postaraj się o gotówkę. Z kolei zaplanowane na ten czas pilne przelewy lepiej zleć wcześniej.

Zobacz: mBank może odciąć ci dostęp. Masz czas do 12 czerwca

Zobacz: W mBanku znów cuda. Klientowi zaczęły uciekać pieniądze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: mBank