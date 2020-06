Mastercard przejmuje Finicity

Mastercard poinformował o przejęciu spółki Finicity. Kwota transakcji wyniosła 825 mln USD. Za co Mastercard był gotów wyłożyć takie pieniądze?

Finicity to firma będąca północnoamerykańskim dostawcą usług dostępu do danych finansowych i analiz w czasie rzeczywistym. Po przejęciu przez Mastercard jej technologia rozszerzy kompetencje nabywcy w dziedzinie otwartej bankowości. W efekcie będzie możliwa ochrona oraz udostępnianie szerszego zakresu usług finansowych, co z kolei przełoży się na zacieśnienie długoterminowej współpracy z instytucjami finansowymi i fintechami na całym świecie. A warto dodać, że obecnie usługi otwartej bankowości Mastercard w Europie łączą ponad 1800 instytucji finansowych.

Co w praktyce oznacza to dla użytkowników? Przede wszystkim większą kontrolę nad ich danymi. Mogą oni decydować, jak i gdzie podmioty trzecie, takie jak fintechy czy banki, mogą uzyskać dostęp do ich danych finansowych w celu świadczenia nowych rodzajów usług, takich jak np. inicjowanie płatności w ich imieniu. W wielu branżach współzałożyciele Finicity odegrali kluczową rolę w dyskusji na temat najlepszych procedur w tym zakresie. Firma promuje stosowanie najlepszych praktyk bezpiecznej wymiany danych, współpracując przy tym z bankami i ich klientami.

Michael Miebach, prezes firmy Mastercard, podsumował transakcję:

Otwarta bankowość to rozwijający się, globalny trend i kluczowy obszar dla naszej firmy. Dzięki przejęciu spółki Finicity zamierzamy nie tylko realizować naszą strategię, lecz także przyspieszać rozwój gospodarki cyfrowej. Finicity to sprawdzony biznes, zbudowany na bazie współpracy tej firmy z tysiącami banków i fintechów. Tak jak my, Finicity angażuje się też w ochronę danych klientów i zapewnienie, że mogą oni decydować, jak i gdzie są one wykorzystywane. Dzięki zastosowaniu nowej generacji interfejsów API otwartej bankowości dane te mogą być podstawą innowacyjnych usług finansowych, takich jak sprawnie udzielane pożyczki i kredyty, szybkie płatności inicjowane z konta oraz rozwiązania do zarządzania finansami osobistymi

Kolejną korzyścią jest integracja narzędzi Finicity, służących do weryfikacji właściciela konta, z rozwiązaniem Mastercard New Payment Platform. Takie połączenie znacząco usprawni obsługę szybkich przelewów i płatności w czasie rzeczywistym.