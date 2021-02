mBank: pieniądze poznikały z kont klientów

Część klientów mBanku zauważyła, że z ich kont zniknęły pieniądze. Bank przeprasza i uspokaja, że to zwykła awaria.

Trudno ustalić, kiedy dokładnie doszło do awarii w mBanku. Według relacji na portalach społecznościowych u części klientów problemy pojawiły się już 13 lutego. Polegały one na zdublowaniu niektórych transakcji, przez co z kont pobieranych było więcej pieniędzy, niż powinno. Cała sytuacja, co zrozumiałe, wywołała u klientów duży niepokój. Dodatkowo potęgowały go utrudnienia w kontakcie z infolinią.

Niektórzy z Was zobaczyli na swoich kontach podwójnie zaksięgowane płatności kartami.

Przepraszamy za ten błąd.

Pieniądze zwrócimy na Wasze konta automatycznie, najszybciej jak to możliwe. pic.twitter.com/77iaE9PFSm — mBank (@mBankpl) February 15, 2021



Dopiero 15 lutego mBank wydał oficjalny komunikat, w którym odniósł się do problemu. Bank wytłumaczył, że doszło do błędu oraz obiecał, że pieniądze zostaną automatycznie zwrócone poszkodowanym klientom tak szybko, jak to tylko możliwe.

Niestety nie sprecyzowano, o jakiego typu błędzie mowa, choć awaria wydaje się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Warto także przypomnieć, że 14 lutego mBank prowadził prace serwisowe związane z usługą bankowości internetowej. Niewykluczone, że fakt ten ma jakiś związek z opisywanymi problemami.

