Ubezpieczyciele kantują klientów? UOKiK wkracza do akcji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwych naruszeń zbiorowych interesów konsumentów na rynku ubezpieczeń majątkowych. W szczególności pod lupą znalazły się polisy oferowane w formule "all risks" oraz sposób ich sprzedaży. Kluczowym elementem śledztwa jest ocena, czy konsumenci są odpowiednio informowani o faktycznym zakresie ochrony, a także czy nie dochodzi do misselingu, czyli oferowania produktów finansowych nieadekwatnych do potrzeb klienta.