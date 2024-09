Spróbuj wypłacić 500 zł z bankomatu Euronet. Czeka niespodzianka

Wprowadzenie banknotów 500 zł do bankomatów Euronet to rewolucyjna zmiana, która ma na celu zwiększenie wygody i efektywności obsługi gotówki.

Euronet, jako jeden z liderów rynku bankomatów w Polsce, zdecydował się na dostosowanie wszystkich swoich urządzeń do obsługi banknotów 500 zł. Ogłosił to Dariusz Marcjasz, country manager bankomatowej firmy w Polsce, podczas Kongresu Obsługi Gotówki. Decyzja ta wynika z potrzeby poprawy efektywności obsługi gotówki w sytuacjach kryzysowych, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na szybki dostęp do wyższych kwot gotówki.

Banknoty o nominale 500 zł

Banknoty o nominale 500 zł zostały wprowadzone do obiegu w 2017 roku przez Narodowy Bank Polski, głównie w celu obsługi większych transakcji oraz usprawnienia obiegu gotówki. Wysoki nominał pozwala na wypłatę większych sum przy mniejszej liczbie banknotów, co ułatwia obsługę zarówno dla użytkowników, jak i bankomatów. Wprowadzenie tego rozwiązania w sieci Euronet stanowi odpowiedź na potrzeby klientów, którzy coraz częściej korzystają z większych nominałów w codziennych transakcjach.

Obsługa banknotów 500 zł w bankomatach Euronet niesie za sobą liczne korzyści, w tym zwiększenie wygody użytkowników. Dzięki temu, osoby dokonujące większych wypłat mogą teraz otrzymać wyższą sumę za pomocą mniejszej liczby banknotów, co minimalizuje ryzyko zatorów w mechanizmach urządzeń. Ponadto, w sytuacjach kryzysowych, takich jak wzmożony popyt na gotówkę w okresie pandemii, możliwość wypłaty "pięćsetek" może znacząco usprawnić działanie bankomatów, pozwalając na szybsze i bardziej efektywne obsługiwanie klientów. Z takimi sytuacjami mieliśmy już do czynienia podczas pandemii COVID-19 czy po wybuchu wojny w Ukrainie.

Wyzwania i perspektywy

Euronet planuje udostępnić obsługę banknotów 500 zł w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak lotniska, galerie handlowe czy centra turystyczne. To tam użytkownicy najczęściej potrzebują szybkiego dostępu do większych kwot gotówki, szczególnie w przypadku płatności gotówkowych w sektorze turystycznym czy przy większych transakcjach. Jak informuje Cashless.pl, według szefa Euronetu w Polsce, wypłaty kwot powyżej pewnej wartości (szacuje się, że jest to ok. 400 zł) są nierentowne i dotowane przez operatorów urządzeń przychodami z usług dodatkowych.

Wprowadzenie obsługi banknotów 500 zł stawia przed siecią bankomatów nowe wyzwania, takie jak dostosowanie urządzeń do nowego formatu banknotów czy zabezpieczenie przed fałszerstwami. Niemniej jednak, w dłuższej perspektywie, ta inicjatywa może przyczynić się do wzrostu popularności bankomatów Euronet, zwłaszcza w miejscach o intensywnym ruchu gotówkowym.

