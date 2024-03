DiPocket wypina się na klientów indywidualnych

Brytyjski fintech DiPocket, który działa również w naszym kraju, zamyka się na klientów indywidualnych. Dotychczasowe umowy mają wygasnąć za dwa miesiące.

DiPocket to wywodzący się z Wielkiej Brytanii fintech, który w 2016 roku wprowadził swoją ofertę dla klientów indywidualnych do Polski. Znalazło się w niej konto płatnicze powiązane z aplikacją mobilną i kartą, które pozwalało na międzynarodowe transfery pieniędzy. Swego czasu fintech był rewolucyjny, jednak jego oferta nigdy nie cieszyła się szczególną popularnością, tak jak na przykład ma to miejsce w przypadku Revoluta.

Być może wspomniana wyżej niszowość doprowadziła do tego, że DiPocket chce skupić się na usługach dla biznesu. w formule B2B (busicess-to-business). Jest o tym mowa w korespondencji rozesłanej przez fintech. Czytamy w niej, że aplikacja DiPocket zostanie zamknięta dla klientów indywidualnych, a zawarte umowy wygasną w ciągu 60 dni.

Chcemy mieć pewność, że posiadasz wszystkie niezbędne informacje i pomoc, aby skutecznie zarządzać swoim kontem. Jeśli pozostały Ci jakieś zaległe salda, zachęcamy Cię do wydania środków przed datą rozwiązania umowy. Można to zrobić dokonując zakupów kartą (łącznie z wypłatami gotówki) lub przelać środki na inne konto za pośrednictwem aplikacji DiPocket.

– napisał DiPocket

Jeśli wypłata środków z konta się nie uda, można się skontaktować z fintechem pod adresem contact@dipocket.org lub wysyłając odpowiedź na otrzymaną wiadomość z komunikatem o nadchodzących zmianach. DiPocket jednocześnie zapewnia, że nawet po zakończeniu działania aplikacji w przyszłości, zawsze będzie można się skontaktować z fintechem, aby wykorzystać pozostałe saldo.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę w okresie przejściowym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, nie wahaj się skontaktować z naszym Działem Obsługi Klienta, który jest tutaj, aby pomóc Ci na każdym kroku.

– dodał DiPocket

