Bank Citi da ci 800 zł do Empiku. Oto, co trzeba zrobić

Bank Citi Handlowy promuje swoją kartę kredytową. Dzięki niej można zyskać 800 zł do wykorzystania w Empiku.

W ofercie banku Citi Handlowy można znaleźć między innymi kartę kredytową Citi Simplicity. Wnioskując o nią, a potem aktywnie z niej korzystając, można zyskać bonus w postaci nawet 800 zł do wydania w sklepie Empik.

Jak zgarnąć kasę do Empiku?

Co trzeba zrobić, by zdobyć dodatkowe środki na zakupy w Empiku? Zacząć trzeba od złożenia wniosku na kartę kredytową Citi Simplicity, co można zrobić między innymi za pomocą formularza dostępnego pod tym adresem. Otrzymaną kartę trzeba następnie aktywować za pomocą serwisu bankowości mobilnej Citi Mobile.

Kolejny krok to rejestracja w programie Mastercard Bezcenne Chwile. By dać sobie szansę na bonus, trzeba to zrobić nie później niż do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę.

Aby otrzymać dwa vouchery do sklepu Empik o łącznej wartości 400 zł, należy:

w 1. i 2. miesiącu następującym po miesiącu zawarcia umowy o kartę dokonać przynajmniej po 5 transakcji na łączną kwotę minimum 500 zł ,

, w 7. i 8. miesiącu następującym po miesiącu zawarcia umowy o kartę dokonać przynajmniej po 5 transakcji na łączną kwotę minimum 500 zł.

Za każdy z wymienionych wyżej okresów zyskać można voucher do Empiku o wartości 200 zł.

Jeżeli w 3 miesiącu po zawarciu umowy o kartę dokonamy przynajmniej 5 transakcji na łączną kwotę minimum 500 zł, otrzymamy Empik Premium na 12 miesięcy.

Aby otrzymać 32 tys. punktów, które odpowiadają wartości 400 zł, należy:

w 4. i 5. miesiącu następującym po miesiącu zawarcia umowy o kartę dokonać przynajmniej po 5 transakcji na łączną kwotę minimum 500 zł ,

, w 9. i 10. miesiącu następującym po miesiącu zawarcia umowy o kartę dokonać przynajmniej po 5 transakcji na łączną kwotę minimum 500 zł.

Za każdy z okresów wskazanych wyżej można otrzymać 16 tys. punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile, do wykorzystania na przykład na zakupy w sklepie Empik.

Jest jeszcze jeden bonus. Jeżeli w 6 miesiącu po zawarciu umowy o kartę dokonamy przynajmniej 5 transakcji na łączną kwotę minimum 500 zł, otrzymamy dostęp do Empik go na 30 dni.

Źródło zdjęć: Andriy Blokhin / Shutterstock.com, Citi Handlowy

Źródło tekstu: Citi Handlowy