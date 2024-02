Bank Pocztowy sypie nagrodami. Do zgarnięcia nawet 300 zł

Bank Pocztowy ruszył z nową promocją, która jest skierowana do osób otwierających konto w tym banku wraz z kartą debetową, zarejestrowaną w programie Mastercard Bezcenne Chwile oraz spełnią dodatkowe warunki. Każdy może otrzymać do 300 zł w formie programowych punktów, do wymiany na dostępne w nim nagrody.

W ramach promocji „Bezcenne 24 tysiące punktów” Bank Pocztowy premiuje klientów, którzy w czasie jej trwania otworzą konto osobiste z kartą debetową z logo Poczty Polskiej, Wirtualną lub Biometryczną, zarejestrują ją w programie Mastercard Bezcenne Chwile, a następnie spełnią warunki wskazane w regulaminie promocji. Bank zapewnia, że można je bardzo łatwo spełnić. Wśród nich są minimum 3 transakcje bezgotówkowe kartą i wpływ co najmniej 1000 zł na konto.

Od lutego do końca kwietnia 2024 roku na nowych posiadaczy konta z kartą czeka aż 12 tysięcy nagród w programie Bezcenne Chwile, po 8000 punktów każda (odpowiednik 100 zł). Wyczerpanie puli nagród może spowodować wcześniejsze zakończenie promocji. Jeden klient może łącznie może otrzymać 24 tysiące punktów, co jest odpowiednikiem 300 zł. Nagrodzony klient sam decyduje, na co przeznaczy otrzymane punkty – w katalogu nagród do wyboru są między innymi vouchery do wybranych sklepów i na paliwo z CircleK oraz bilety do kina.

W ramach promocji, zapraszamy do sprawdzenia naszych produktów, które zaspokajają wszystkie potrzeby związane z codziennymi finansami – wygodne konto z aplikacją mobilną, płatnościami mobilnymi i Blikiem oraz szeroką siecią bezpłatnych bankomatów. Obecnie szczególnie dumni jesteśmy z naszej oferty kart płatniczych, wśród których znajduje się nowość - wyjątkowa karta stworzona w 82% z materiału roślinnego, będąca głównym motywem kampanii reklamowej, towarzyszącej promocji. Niezmiennie, oferujemy także kartę wirtualną oraz jedyną na polskim rynku kartę biometryczną. Nagrody w promocji o łącznej wartości do 300 zł są zatem miłym dodatkiem i zachętą do rozpoczęcia współpracy z Bankiem Pocztowym.

– powiedziałą Joanna Moskalik, p.o. Dyrektora Departamentu Produktów Detalicznych i Usług Płatniczych, Bank Pocztowy

Oferta promocyjna Banku Pocztowego potrwa do 30 kwietnia 2024 roku lub do wyczerpania puli nagród. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Banku Pocztowego oraz w regulaminie.

Zobacz: Co drugi Polak ma ten problem. VeloBank przedstawia rozwiązanie

Zobacz: mBank ma nowe opłaty. BLIK nie będzie już darmowy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com, Bank Pocztowy

Źródło tekstu: Bank Pocztowy